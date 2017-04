SanCor: improductiva visita de Jorge Triaca

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, se entrevistó el viernes en Rosario con legisladores de Santa Fe y Córdoba para tratar la situación de la cooperativa láctea SanCor, que ya cerró cuatro de sus plantas a raíz de dificultades financieras y productivas. En este marco, transmitió que el presidente Mauricio Macri "nos ha pedido al ministro de la Producción (Francisco Cabrera), al de Agroindustria (Ricardo Buryaile) y a mí trabajar en conjunto con el sindicato y la cooperativa para encontrar soluciones al contexto en el que estamos".El encuentro tuvo lugar en la sede local de la Gobernación, donde Triaca escuchó los planteos y preocupaciones de los funcionarios y de los propios dueños de la firma láctea, no sólo en relación a esta sino en cuanto a la crisis del rubro. En este sentido, pidieron soluciones de fondo. "Hay una situación particular de la empresa pero también hay un sector de la industria en su conjunto que tiene que plantearse una reestructuración para crecer y desarrollarse. Eso es parte de lo que hemos hablado", enfatizó el ministro. Luego arengó: "Si trabajamos todos en conjunto y sumamos a Santa Fe y a Córdoba, podemos".Sobre el aporte del gobierno nacional para la recuperación de SanCor, el funcionario evitó dar precisiones porque "todavía es parte de la negociación del proyecto de sustentabilidad para la empresa". Señaló que, paralelamente al encuentro con legisladores, en Buenos Aires se realizaba una reunión "para avanzar sobre estas cuestiones". Aludía a la audiencia otorgada a delegados de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra). El gremio accedió a diferir el cobro del 15 por ciento del salario de los trabajadores de la cooperativa por seis meses, mientras que la empresa se compromete a no realizar despidos por ese lapso, y la Nación a desembolsar un auxilio económico (se habla de 450 millones de pesos) a través del programa Fondear.SUPERFICIALEl diputado provincial Antonio Bonfatti, promotor del encuentro, agradeció la presencia de Triaca en Rosario, aunque lamentó su "estadía muy corta" porque "no tuvimos tiempo de profundizar" sobre la crítica situación de SanCor y el sector lácteo en general."En verdad no hubo propuestas concretas, simplemente el ministro se llevó nuestra inquietud y nuestra preocupación", dijo.Finalmente, remarcó: "Nosotros anhelamos que SanCor siga siendo una cooperativa.En la reunión también estuvo presente el legislador cordobés Manuel Fernando Calvo. "Esperábamos tener más respuestas", confió tras el encuentro. (Fuente: La Capital de Rosario)