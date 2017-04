Seis millones gestionados para clubes

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Sebastián Ballina, se reunió con el responsable de Clubes Argentinos para el centro - norte del país, Manuel Milloc Massini, en la sede de la Secretaría de Deportes de la Nación. El motivo del encuentro fue continuar con la gestión de aportes para los clubes de nuestra ciudad, en esta ocasión por un total de 2.100.000 pesos.

"Nosotros obtuvimos, en noviembre de 2016, un aporte de 700 mil pesos para 14 clubes. Ese mismo 29 de noviembre, previo a la entrega, estuvimos trabajando en otro expediente para solicitar un subsidio que fue cobrado a mediados de abril de este año para 20 clubes", detalló Ballina.

Posteriormente, el Secretario de Deportes del Municipio remarcó que "se destinó un aporte de 100 mil pesos para cada club. La suma total es de 2 millones de pesos para realizar mejoras edilicias", agregó. Más tarde contó que el pasado jueves 20 de abril se obtuvo el compromiso de otra suma que se destinará a 21 clubes de Rafaela, por un total de 100 mil pesos cada uno. De modo tal que la suma total es de 2.100.000 pesos.

"En este caso se destinarán esos fondos a la transformación de la iluminación de cada uno de los estadios y de sus instalaciones, dado que se trabajará en las cuestiones técnicas que hagan falta para poner a todos estos clubes con iluminación a led", describió el funcionario.

"No sólo es importante la ayuda económica que se le presta a los clubes y la buena relación que tenemos tanto con el gobierno provincial como con el nacional y la posibilidad de gestionar estos fondos, sino que, además, es una cuestión que va a traer un ahorro importante de energía y disminuirá los costos fijos de cada una de las instituciones", remarcó Ballina.

En el mismo viaje, se rindió el subsidio de noviembre que estuvo en tiempo y forma por todos los clubes. "Es una cuestión administrativa que no es fácil y ya podemos estar tranquilos que todo esto está rendido", graficó.

"Estamos muy felices por la posibilidad de tener estas relaciones y estos compromisos a través de funcionarios del gobierno nacional y agradecer la capacidad de gestión de las comisiones directivas de cada uno de los clubes que rápidamente arbitran todo lo que tiene que ver con la parte administrativa para la solicitud de nuevos subsidios", explicó Ballina.

"Todas estas refacciones no se pueden hacer si no tenemos el apoyo de la Provincia y la Nación. Estamos hablando de más de 6 millones de pesos que hemos traído para los clubes de la ciudad desde noviembre de 2016", cerró el Subsecretario.