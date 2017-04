Ponce de León ganó la Clasificatoria en Potrero

El León de Toyota rugió fuerte en las sierras puntanas. Como en su hábitat natural se movió Gabriel Ponce de León en el Circuito Internacional de Potrero de los Funes, dominando la Carrera Clasificatoria casi de principio a fin.Quien le arrebató fugazmente el liderazgo fue Damián Fineschi (Focus III), que concluyó tercero en pista por detrás de Facundo Ardusso (Fluence).Previo a la carrera sabatina se disputaron los cortes clasificatorios. El primero de ellos mostró a 15 pilotos en pista entre los cuales se destacó Facundo Chapur (408) en el Grupo A y en la tanda en general, registrando el cordobés un cronometraje de 2m28s645.En la sesión de los 20 mejores, quedó como líder Leonel Pernía (Fluence), con una marca de 2m27s509.El último corte, que mostró a los diez mejores lo volvió a encabezar Leonel Pernía, con un tiempo de 2m27s679, sumando las unidades correspondientes al autor de la pole.Concluida esa instancia y aplicado el sistema de hándicap Grado 1, la grilla de la Carrera Clasificatoria quedó conformada de esta manera: 1° Gabriel Ponce de León; 2° Damián Fineschi; 3º Facundo Chapur; 4° Facundo Ardusso; 5° Agustín Canapino (Cruze), 6° Leonel Pernía; 7° Mariano Werner (408); 8° Bernardo Llaver (Cruze); 9° Esteban Guerrieri (C4 Lounge) y 10° Ignacio Julián (Fluence).De excelente manera partió Gabriel Ponce de León, pero lo doblegó Fineschi por unos metros hasta que el "pianito" de la primera curva lo traicionó y recuperó la punta el León de Toyota.Ardusso, con gran astucia y potencial de su Renault, se posicionó segundo por detrás de Ponce de León y delante de Fineschi.Esas posiciones se mantuvieron hasta el banderazo cuadriculado, que le otorgó la victoria al piloto de Junín en su segunda participación como integrante del Toyota Gazoo Racing.Así quedaron ordenadas las posiciones de las dos instancias que se desarrollaron ayer en Potrero de los Funes, escenario de la segunda fecha de Súper TC2000:1º Leonel Pernía (Fluence), en 2m27s669, a un promedio de 152,855 Km/h; 2º Gabriel Ponce de León (Corolla) a 547 milésimas; 3º Facundo Ardusso (Fluence) a 605; 4º Damián Fineschi (Focus III) a 863; 5º Mariano Werner (408) a 888; 6º Facundo Chapur (408) a 1s494; 7º Matías Rossi (Corolla) a 1s620; 8º Agustín Canapino (Cruze) a 1s642; 9º Ignacio Julián (Fluence) a 1s794 y 10º Bernardo Llaver (Cruze) a 2s062.1º Gabriel Ponce de León (Corolla), en 18m57s344, a un promedio de 138,924 Km/h; 2º Facundo Ardusso (Fluence) a 1s066; 3º Damián Fineschi (Focus III) a 5s121; 4º Facundo Chapur (408) a 6s115; 5º Agustín Canapino (Cruze) a 8s163; 6º Mariano Werner (408) a 8s527; 7º Ignacio Julián (Fluence) a 8s873; 8º Bernardo Llaver (Cruze) a 13s993; 9º Matías Rossi (Corolla) a 15s620 y 10º Esteban Guerrieri (C4 Lounge) a 16s659.Leonel Pernía (Fluence) fue excluido luego de finalizada la Carrera Clasificatoria en Potrero de los Funes, escenario de la segunda fecha del Súper TC2000. "Me saca mucho las ganas de correr", manifestó el piloto de Tandil, al ser entrevistado por Campeones.El piloto de Renault fue excluido tras la revisión técnica, ya que el piso de su auto no dio las medidas impuestas por el reglamento. "El auto pasó la técnica después de la clasificación. Pero luego de la Carrera Clasificatoria hay una parte del piso que no da. En algún piano se torció", explicó Pernía.Para el tandilense, faltó criterio a la hora de tomar la decisión. "Un auto que hizo la pole, es imposible. No tenemos en cuenta tocar el piso, no hay tiempo. No tienen criterio y se siguen equivocando. Me da mucha pena y me saca mucho las ganas de correr", sentenció Leonel Pernía.