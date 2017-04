Llop: “hay que hacer 90’ perfectos”

Luego de la última práctica albiceleste, antes de enfrentar a Boca, el entrenador Juan Manuel Llop habló con la prensa local. “Hemos trabajado en cómo presionarlos, como minimizar sus virtudes, controlarlos, y, sobretodo, en tratar de que lo nuestro se potencie cada vez más para poder hacer goles. Vamos a salir a buscar, no manejamos otra opción, vamos a tratar de ganar, no vamos a esperar el partido” relató el Chocho. Acerca de los recaudos que hay que tomar ante esta clase de rivales, sostuvo que “con estos rivales una jugada define el partido, así que tenés que jugar 90 minutos perfectos, desde todo punto de vista: desde lo táctico, lo mental, la concentración, porque tiene jugadores que más allá del nivel colectivo que puedan tener muchos partidos los ganan con la calidad individual, entonces tenemos que desvirtuar eso”. Con respecto a la presión, acotó que “es difícil, nosotros presionamos cuando podemos presionar, después cuando no podemos tratamos de retroceder y de no ceder espacio al rival. Cuando podemos presionar lo hacemos y cuando no tratamos de pasar las líneas del balón para no quedar expuestos”. Por último, el DT habló de las ventajas y estrategias. “Se habla mucho de la defensa de Boca, pero no es fácil porque son equipos en los que los defensores juegan siempre con 30 o 40 metros de fondo, entonces no es el tema la defensa, sino el equilibrio que tienen que dar los volantes hacia atrás y los delanteros hacia los volantes. Entonces, lo que hay que ver es cómo es el retroceso de ciertos jugadores o los espacios que puedan dejar, por eso nosotros vamos a tratar de jugar un fútbol por abajo y con esa intención involucro jugadores que tienen buen pie”.