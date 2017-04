Reclaman encuesta de nutrición y salud

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Distintas organizaciones de la sociedad civil reclaman al Ministerio de Salud de la Nación que se realice la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de niños, niñas y adolescentes, ya que no hay datos oficiales desde el año 2005.Las once organizaciones civiles que conforman la causa #InfanciaEnDeuda exigen además el nombramiento del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, que es quien se encargaría de monitorear la encuesta.Las organizaciones civiles informaron que la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud se realizó hace 12 años, y eso "impide contar con un panorama completo de la situación alimentaria de los chicos y chicas"."Es necesario actualizar los datos sobre nutrición y alimentación para generar políticas públicas que aporten a la construcción de bases sólidas para el futuro. Sin ellas, nos enfrentamos a un panorama social preocupante y con carenciasestructurales que será muy difícil reducir", señalan en un comunicado los integrantes de #InfanciaEnDeuda.Las ONGs retomaron los datos de investigaciones privadas como los de Cesni (Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil), que indica que cuatro de cada diez chicos de hasta 3 años tienen hábitos alimenticios poco saludables.Y también los de la UCA (Universidad Católica Argentina) que revelan que el 19,5% de la infancia y adolescencia urbana tiene dificultades para acceder a alimentos y que cerca de la mitad vive en un medio de vida insalubre.Desde el colectivo explican que si bien todas estas mediciones que se realizaron en instituciones privadas no comprenden una muestra representativa del total de la población, "muestran una disminución en la prevalencia de talla baja y un aumento sostenido del sobrepeso y la obesidad".Las ONGs también solicitan que se reúna la Comisión Bicameral encargada de elegir al Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes y finalmente se logre saldar una deuda que lleva más de 11 años.Y señalan: "El Defensor debe velar por la protección de los derechos de la niñez y sus condiciones dignas de vida y desarrollo, entre otras funciones. La figura del Defensor está contemplada en la Ley 26.061 de Protección Integral de la Niñez, que fue aprobada en 2005".