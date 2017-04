Los docentes aceptaron la propuesta salarial del 25% y terminó el conflicto

La Asamblea Provincial de AMSAFE resolvió ayer aceptar por el 85% de los votos la propuesta salarial que el gobierno de Santa Fe realizó en la mesa paritaria el pasado 18 de este mes. Participaron de la votación más de 29.000 docentes de toda la Provincia.Entre los considerandos, se señaló que producto de la lucha sostenida y unitaria de AMSAFE, el Gobierno realizó la cuarta propuesta que aumenta los salarios de bolsillo a partir de un 25,4, hasta 26 y 27% en julio para ciertos tramos. Se incrementa principalmente el salario básico, lo que permite un aumento homogéneo en todas las categorías jerárquicas y de antigüedad, y la justa proporcionalidad para los jubilados docentes. La firmeza de nuestra organización en el reclamo de propuestas integrales alcanzó además, 20 puntos vinculados a carrera docente, regularización del sistema, salud y seguridad, viviendas, entre otras cosas.Junto al cumplimiento integral del acta paritaria, la Asamblea resolvió exigir al Gobierno santafesino que se abone en tiempo y forma el proporcional de vacaciones no gozadas, y se informe inmediatamente la fecha de pago de estos haberes.Debe señalarse también que se decidió sostener la lucha nacional en reclamo de Fondos de Financiamiento para la Educación y Paritaria Nacional Docente participando de las acciones que se definan desde CTERA y exigir la actualización de asignaciones familiares, comedor, copa de leche y gastos de funcionamiento, y Fortalecer los Foros en Defensa de la Educación Pública en toda la Provincia.Por último, se expresó un repudio enérgico ante la creciente represión a la protesta social y, en particular, la represión a docentes durante la instalación de la Escuela Pública Itinerante el 9 de abril y el gravísimo episodio ocurrido en la Universidad Nacional de Jujuy, y se repudiaron además los despidos de compañeros de SanCor, General Motor, AGR Clarín, entre tantos otros avasallamientos a los derechos de los trabajadores que se producen en todo el país.SADOP ACEPTOPor otra parte, los docentes particulares de Santa Fe aceptaron la propuesta salarial realizada por el gobierno. Así lo determinó por mayoría la asamblea de delegados que se reunió también ayer. Las mociones eran dos: una por la aceptación y la otra por el rechazo y continuar con el plan de lucha.Al finalizar la asamblea, la secretaria General de SADOP, Patricia Mounier destacó que la "propuesta salarial conformó", como así también los avances en "cuestiones relacionadas a las condiciones de trabajo".NO DESCONTARAN EL DIAFinalmente, pese a lo que había anunciado el Gobierno Provincial, no se descontará el día por el paro del pasado 5 de abril. La Comisión Directiva de AMSAFE había presentado una nota ante el Ministerio de Trabajo provincial solicitando que esto no se concrete, entendiendo que “constituiría una Práctica Desleal” porque no fue planteado en la mesa paritaria. Finalmente, el Ministerio de Educación respondió positivamente a ese pedido y es así que no habrá descuento alguno.