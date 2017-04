Viene a Rafaela con un cambio

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, aseguró este viernes que el Torneo de Primera "se va a definir al final" y señaló que tanto River como San Lorenzo "están con posibilidades de seguir peleando". "Teniendo en cuenta que el campeonato es de 30 partidos, tanto River como San Lorenzo están con posibilidades de seguir peleando y así va a ser con todos. El torneo no se va a definir antes, se va a definir al final", reveló. En una conferencia de prensa que brindó tras la práctica matutina, el técnico añadió: "Todos los equipos que tengan posibilidades, van a ir sumando o se van a ir quedando en el camino. En esto torneo faltan 30 puntos y tienen posibilidades. También tenemos que jugar con ellos y si ganamos nos alejamos". Al hablar acerca del funcionamiento de Boca, Barros Schelotto manifestó: "Si nosotros no jugamos bien va a ser difícil ganar los partidos necesarios para ser campeón que es el objetivo. Tenemos que tener como hasta ahora un juego donde ser protagonistas". En tanto, al ser consultado acerca de la charla que tuvieron los futbolistas de Boca, el entrenador opinó: "Más allá que se reúnan o no los jugadores hay una gran relación. Todo lo que puedan charlar y hacer evolucionar el equipo es bueno".



ZUQUI POR SOLIS

Boca visitará el próximo domingo a Atlético Rafaela y Barros Schelotto dijo que "no tiene nada que ver las dimensiones de la cancha" para que defina si jugará Fernando Zuqui, Nazareno Solís u Oscar Benítez". Si bien no lo confirmó, Fernando Zuqui entraría por Nazareno Solís y para visitar a Atlético Rafaela este domingo. Boca iría con: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Rodrigo Bentancur; Fernando Zuqui, Darío Benedetto y Cristian Pavón. La lista de concentrados en la siguiente:

Arqueros: Agustín Rossi y el rafaelino Axel Werner.

Defensores: Gino Peruzzi, Frank Fabra, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Jonathan Silva, Fernando Tobio, Leonardo Jara y Lisandro Magallán.

Volantes: Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Rodrigo Bentancur y Fernando Zuqui.

Delanteros: Cristian Pavón, Darío Benedetto, Walter Bou, Nazareno Solís y Oscar Benítez.

Además, el Melli expresó: "No pienso cuando va a volver (Ricardo) Centurión, tengo te tratar de sustituirlo. Hay que esperar por lo menos 21 días para que haga trabajos de campo y ver cómo evoluciona con su dolor". "La ausencia de (Carlos) Tevez, de (Fernando) Gago o de Centurión las tiene que suplir el equipo y tratar que esas ausencias no se noten. Con respecto a Gago me decían que entre lunes y martes se sumará al grupo y, de responder bien, estará frente a Arsenal". Finalmente el técnico habló acerca de la cesión de jugadores a las selecciones Sub 20: "Como los clubes no están obligados a ceder a los jugadores a mediados de mayo informaremos nuestra decisión". "FIFA ya dijo que no era obligación de ceder a los jugadores al Sub 20. Decidiremos en conjuntamente si los cedemos o no. Hablamos con Uruguay que nos pedían a (Rodrigo) Bentancur para los primeros días de mayo y nosotros lo necesitamos hasta mitad de mayo", culminó.



EN EL CAMPO ALEGRE

El plantel Xeneixe quedará concentrado en el Hotel Campoalegre de nuestra ciudad. La delegación estará arribando este sábado a Rafaela luego de aterrizar en Sunchales pero no trascendió el horario de la llegada, aunque sería en las primeras horas de la tarde. Este sábado a las 9, el plantel boquense entrenará a puertas cerradas por última vez y a las 11:30 estarían emprendiendo el viaje hacia nuestras tierras desde Aeroparque.