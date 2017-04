El Papa no recibirá a más políticos de la Argentina hasta las elecciones

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Papa Francisco recibió ayer en el Palacio Apostólico del Vaticano a la canciller Susana Malcorra, a quien le confirmó que hasta las elecciones legislativas de octubre no se entrevistará con más dirigentes políticos argentinos.Así lo informó tras la audiencia la canciller, quien además precisó que "nunca estuvo planteada" una posible nueva visita del presidente Mauricio Macri al Vaticano, luego de las dos entrevistas que mantuvo con el Papa desde que asumió al frente de la Casa Rosada. "Hablamos del hecho que tenemos un año electoral por delante y, en ese contexto, me dijo que era la última persona que recibía hasta las elecciones de octubre. Hasta después de las elecciones no va a tener ninguna visita oficial", afirmó Malcorra.Y agregó: "Quiero poner fin a las especulaciones sobre una visita del presidente Macri al Papa, algo que nunca estuvo planeado. El Santo Padre fue claro en decirme que se va a a mantener muy al margen del proceso electoral".De todos modos, la canciller dijo que Francisco "fue muy optimista y muy positivo en muchos aspectos" sobre la marcha del país, "le mandó los mejores deseos al presidente Macri y dijo que siga trabajando". "Nunca sentí que la relación con el Papa estuviera mal, como era representada públicamente. La relación con el Papa desde la Argentina es especial porque los argentinos nos apropiamos del Santo padre, y mi conversación de hoy con él reconfirmó cuanto se ocupa él del mundo, no sólo de la Argentina", indicó la canciller ante la prensa.Antes del balotaje presidencial entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, en noviembre de 2015, el Papa había quedado en el centro de la polémica luego de que enviara un llamativo mensaje que fue entonces interpretado como un respaldo al candidato del FPV: "Ya saben lo que pienso. Que voten a conciencia", dijo entonces.Malcorra sostuvo que la audiencia en el Vaticano "fue muy buena, fructífera y positiva", ya que ambos tuvieron "una conversación fluida" en la que repasaron "todos los temas de mutuo interés". "Hablamos de la situación de la Argentina, hicimos un repaso del trabajo que estamos haciendo, tratando de avanzar en la agenda fundamental que es la eliminación de la pobreza a través de la generación de empleo sustentable", señaló Malcorra, quien llegó a Roma en el marco de una visita al viejo continente para avanzar con las gestiones con la Unión Europea para sellar un acuerdo comercial con el Mercosur.Pero, además, la canciller dijo que dedicaron "un tiempo importante" de la charla "a la agenda del G20", porque el Papa "ve a la Argentina insertando una agenda en el contexto internacional". "Su visión de una globalización donde cada país mantenga su personalidad pero sea capaz de integrarse coincide con nuestra idea de una Argentina con inserción inteligente en el mundo", apuntó Malcorra. Y remarcó: "Recorrimos el mundo. Hablamos de la región, de Venezuela, país por el que está muy preocupado, y de la Argentina. Repasamos lo que estamos haciendo, nuestro compromiso en cuanto a avanzar contra la pobreza y le hice una actualización sobre lo que vio recientemente con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y con la de Desarrollo Social, Carolina Stanley".Sobre una posible visita del Papa Francisco a la Argentina, insistió que "ni siquiera" se mencionó: "No hablamos, el Santo Padre está invitado, así que no abundé en eso. La invitación está abierta y se va a hacer en el momento en que el Santo Padre lo considere oportuno, ni siquiera toqué el tema", afirmó.Tras el encuentro, que se extendió por casi una hora, Malcorra se reunió en Roma con su par italiano, Angelino Alfano, en La Farnesina, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación internacional, con quien definió detalles de la visita del presidente de Italia, Sergio Mattarella, a la Argentina el 7 de mayo próximo.