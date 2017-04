Caminos rurales también afectados por la napa

El pasado jueves la comisión de seguimiento de los "Autoconvocados Cuenca Vila-Cululú, Calaveras y Las Penquitas" se reunió en un encuentro en el salón del club San Antonio de esa localidad. Participaron integrantes además de productores, comerciantes y pobladores de una docena de localidades del departamento Castellanos, que en primer término analizaron lo que se viene realizando ante distintos funcionarios y organismos de la Provincia.Dentro de ese repaso se incluyeron los alcances de la jornada sobre manejo hídrico desarrollada semanas atrás en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, de la que participaron funcionarios santafesinos y el Sub-secretario de Recursos Hídricos de la Nación, Ing. Pablo Bereciartúa.Además estuvo el sub-administrador de Vialidad Provincial Roberto Tión y Carlos Gauchat, de Zona Rafaela, para debatir sobre uno de los temas más graves: la situación de los caminos rurales.La Comisión expuso su inquietud por obras no planificadas ni autorizadas por la autoridad provincial (zanjas, canales, movimientos de tierra, etc.), y se instó a los interesados a efectuar las presentaciones del caso para su regularización o investigación de legalidad.“NOS VA A LLEVARMUCHO TIEMPO”Roberto Tión participó del debate con los vecinos del departamento Castellanos y expresó a LA OPINION: “Todo este tipo de encuentros, sobre todo con el sector productivo por lo afectado que están desde hace 15 meses por el clima que nos maltrata, son positivos porque uno tiene la oportunidad de contar algunas cosas que se están haciendo desde la Provincia y también llevarse toda la preocupación, las preguntas y tareas a realizar. Para nosotros son oportunidades que nos permiten encontrarnos y analizar la situación”. Además profundizó sobre la problemática diciendo que “el tema que más preocupa a los productores es el hídrico, pero obvio que si hay problemas hídricos afecta tanto a los campos como a la estructura vial y en definitiva se juntan las dos situaciones y complica muchísimo”.En 2016 la Provincia hizo un aporte de fondos contundente para el mejoramiento de caminos de calzadas naturales. Al respecto “Tito” manifestó: “No sé si en la historia Vialidad o la Provincia había asistido directamente a los caminos como se hizo en esa oportunidad, pero individualmente lo que recibió cada comuna no fue suficiente como para solucionar todos los problemas. Entregamos $ 600 por km de calzada natural y $ 300.000 por km en caminos mejorados o con ripio. Para la Provincia significó mucho dinero, pero para las comunas no fue tanto. En cuanto al ripio esos $ 300.000 hoy no llegan a 2 camiones por km de piedra y si hoy tenemos que construir un camino de piedra lleva 30 camiones, o sea no fue ni el 10%. Es muy valioso lo que hizo el gobernador cuando tomó la decisión de acompañar los problemas comunales, pero distritalmente el aporte no ha sido suficiente como para decir que alcanzó para recuperar y reacondicionar caminos que en algún momento estuvieron totalmente destruidos”.Respecto de los pasos a seguir reconoció que “esto nos va a llevar mucho tiempo y con un costo muy alto. Uno se preocupa y lo ve al problema con los caminos destrozados y el agua arriba, pero todos coincidimos que el grave problema que tenemos es el agua que no se ve, el que está en las napas. Hasta que eso se acomode tiene que pasar un buen tiempo. Los pronósticos todavía no son alentadores como para tener ni siquiera lluvias normales, porque ya están anunciando un Niño para la primavera, más allá que no se sabe la intensidad”.Roberto Tión finalmente concluyó que “el 90% de la telaraña de estructura vial en la provincia es de calzada natural, de tierra. Si no hacemos algo en conjunto para enfrentarlo vamos a seguir pisando barro. Los costos son enormes. Los mejorados no puede ninguna provincia absorberlos por sí sola y menos los gobiernos comunales. Si algún día pretendemos mejorar definitivamente los caminos para la producción, para la conectividad, para la salud, para la educación, vamos a tener que pensar que tenemos que innovar en algún sistema nuevo que nos permita resolver la situación”.