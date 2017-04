Importante charla de comunicación digital

El escritor y periodista Sebastián Hacher brindó ayer una charla sobre crónica transmedia titulada “Narrar las noticias en tiempos de comunicación digital”, en el marco del ciclo de charlas que organiza la Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF).Hacher, que fue editor del sitio de la red de periodismo policial Cosecha Roja, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, se presentó en nuestra ciudad bajo el marco de la Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales que integra la propuesta académica de la UNRAF junto a las Licenciaturas en Diseño Industrial, en Relaciones del Trabajo y en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital además de los Ciclos de Complementación Curricular de Licenciatura en Educación y en Industrias Alimentarias."Yo empecé a trabajar en internet hace 17 años ya, para ese entonces Internet no estaba muy expandido, de hecho había colegas que no entendían que se podía trabajar en los medios a través del mismo, se llamaba Indimedia que planteaba lo que está sucediéndose ahora", dijo en primera medida el especialista y agregó: "ya no somos nosotros periodistas los que definimos la agenda en una oficina, sino todo lo que producimos se da en una especie de diálogo permanente con nuestra audiencia. Ya no tenemos lectores sino que tenemos una comunidad, la cual produce información, pero también nos exige nos corrige, nos lleva a cambiar el rumbo. Cuando hacemos las cosas bien expanden nuestro radio de influencia, y cuando las hacemos mal hace un silencio de radio que es tremendo", destacó Hacher.Recordemos que esta fue una de las primeras actividades que se llevó a cabo en la Secretaría Política Universitaria, de una línea de financiamiento para proyectos de extensión. "Para nosotros fue muy importante porque era la primera vez que lo hacíamos, ya que fue financiado por el ministerio. En la cantidad de proyectos que se presentaron, fueron seleccionados algunos pocos, y el nuestro estuvo presente", agregó la diputada Rosario Cristiani, a los medios.Hacher, que nació en Ciudadela (provincia de Buenos Aires en 1976), publicó los libros "Gauchito Gil" (2008), "Sangre Salada" (2011) y "Cómo enterrar a un padre desaparecido" (2013). Periodista desde 2001, es autor de varios artículos en la prestigiosa revista Anfibia, publicación digital de la Universidad Nacional de San Martín.Hacher habló de las generaciones y de cómo esto se transfiere de edad en edad, algo que sin lugar a dudas no todos toman de la misma manera. "Estamos en un momento donde todo el mundo entiende todo. Antes era más difícil hacer entender a alguien mayor este cambio de generación, pero hoy todos están en mayor o menor medida agiornados, que el mundo está cambiando, que los medios tal cual los conocíamos ya no son lo de antes, algunos incluso tienden a desaparecer. No es tan difícil explicarlo como antes. En 2001 se reían que teníamos un medio en Internet, hoy ya no pueden reírse de eso, porque no estar en la red es estar fuera", concluyó.