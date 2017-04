Presentaron el nuevo Toyota Corolla en Amiun

Amiun, el concesionario oficial Toyota en Santa Fe, Reconquista y Rafaela, presentó anoche en sociedad al nuevo Corolla 2018 en nuestra ciudad.

Se trata del restyling de la undécima generación del sedán de la marca para el Segmento C (compacto). "Seguí avanzando" es el eslogan que acompañará la campaña de lanzamiento.

El modelo, que cambió de generación en 2014, ahora fue modernizado, con algunos cambios en el diseño y nuevos agregados en materia de seguridad, una de las novedades más importantes que incorporó el sedán mediano.

En diálogo con LA OPINION, el gerente general de Toyota, martín Frutero, dijo que "el Corolla es un auto que ya viene con muchos años en el mercado, desde el 2012 es un auto que se produce en el Mercosur, y en todos estos años ha generado una cantidad de clientes y de usuarios que lo han demandado y han confiado en este producto. Es líder en el segmento, que es muy competitivo y ha consolidado su presencia en base a un producto confiable, durable y muy sólido. Hoy lo que estamos haciendo es reforzar a algunas de las cuestiones que los clientes pedían en el auto y hoy creo que el auto va a seguir sosteniendo ese mercado con muchos clientes", dijo el gerente.

El dato no es menor ya que Toyota es una de las pocas automotrices que no sintió la crisis de 2014 y 2015, y que salió más que triunfante del año pasado.

"El argentino busca tener siempre el auto moderno, en líneas atractivas y deportivas. Quiere un auto con tecnología y con valores de seguridad. En este segmento estos valores son importante porque son para el uso de la familia", dijo Frutero y remarcó esta cualidad del Corolla que presentaron anoche: "es un auto familiero", agregó

Además, comentó que tiene una silueta muy moderna, con seguridad y tecnología, con 7 airbags. "Nos genera una motivación importante por ser un vehículo que va a estar dando un puntapié en un segmento para que el cliente puede tener todo lo que necesita", remarcó.

En cuán t las ventas, Frutero explicó que las ventas de autos a nivel país son muy buenas y positivas. Además dijo que "hay expectativas de que sea un año importante en la historia de la venta de autos", comentó.

Con ventas que crecen todos los meses, el 2016 cerró con la pick up Hilux como la número uno en ventas del mercado total, un logro muy importante para un vehículo que además lidera su categoría con el 40% de participación.



EN RAFAELA

Según Guillermo Peretti, Jefe de Ventas en Amiun, en nuestra ciudad se generó una "expectativa muy importante con la salida del nuevo Corolla". "Hubo clientes nuestros y que están muy interesados en este nuevo auto. En Rafaela se venden muchos de este tipo, llegando a vender alrededor de 40 Corolla mensuales", destacó.