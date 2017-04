Continúa el programa Escuela abierta

El Ministerio de Educación de la provincia informó que se está desarrollando con normalidad la “Semana de la Ley de Educación Provincial”, con un trabajo en las escuelas destinado a que los alumnos y sus familias aporten opiniones y miradas en la construcción de la Ley de Educación Provincial.Esta actividad, que dio inicio este lunes para los niveles inicial, primario y especial, continuó hasta este jueves para las escuelas secundarias orientadas y técnicas, modalidad adultos, artística y nivel superior. En todos los casos se desarrollaron las clases y en las aulas se contó con la asistencia alumnos y padres.En tanto, el martes 25 de abril se llevará a cabo la jornada de debate sobre la Ley con los docentes de toda la provincia, por lo que no se dictarán clases y los alumnos no asistirán a las escuelas.Está previsto que las actividades especiales por la futura ley culminen el viernes 28 de abril, con una jornada pública en plazas y espacios abiertos de las distintas localidades de la provincia para que toda la población conozca y se involucre en el diálogo por la ley. Ese día se dictarán clases con normalidad.“Nos interesa saber cómo piensan los chicos, cómo ven la escuela, cuáles son las cosas que les gustan y cuáles no. Esa es la idea de esta Ley en la que venimos trabajando desde hace casi un año, haciendo muchos talleres, reuniones y seminarios; escuchando a mucha gente que sabe de educación, a los padres, maestros y trabajadores”, señaló el gobernador Miguel Lifschitz, al participar de la jornada del lunes en la Escuela Primaria Nº 8 “Cristóbal Colón” de la ciudad de Santa Fe.En tanto, la ministra de Educación, Claudia Balagué, indicó que “esta ley se construye de manera participativa, abierta, trabajando temas específicos y temas que hacen a la calidad educativa, a la inclusión y a la escuela como una institución social. Todos estos temas van a generar una Ley muy original, de vanguardia y muy santafesina”.Es un programa de formación docente permanente vinculado a las propuestas que la provincia de Santa Fe viene sosteniendo en los últimos años. La iniciativa recoge el anhelo de gran parte del colectivo docente, otorgando la oportunidad de una formación situada y en contexto, de acceso gratuito, en horario laboral y que se propone transformar las prácticas educativas a partir de la revalorización del saber docente y del abordaje de las problemáticas que día a día atraviesan las escuelas.Escuela Abierta recupera los ejes fundamentales de la política educativa santafesina: Escuela como institución social, Inclusión socio-educativa y Calidad educativa; planteándolos como transversales a la formación.