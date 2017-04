Una nota de la madre de Micaela Soledad Bordino

Soy Mónica López, madre de Micaela Soledad Bordino. Mi bebé era una persona feliz, amaba su vida; a su padre Fabián a quien cuando venía de visita o cuando la visitábamos en su casa, lo abrazaba bien fuerte, colgándose de su cuello y diciéndole te quiero pá; a sus hermanos Leandro y Antonela; a mí en quien siempre confiaba y por sobre todas las cosas a sus hijos, Jonatan y Delfina, por quienes vivía y se desvivía, para que estén bien, para que no les falte nada.

Cuando era adolescente fue una personita muy feliz, llena de vida, regalaba su amistad y por eso supo tener muchas amistades.

El fatídico día 1 de febrero de 2015, Micaela recibió un disparo en la cabeza y a partir de ese momento nuestra vida ya no fue la misma y a la pérdida irreparable hay que sumar las barbaridades que se han dicho de mi persona, sin conocerme y por el simple hecho de decir la verdad, porque ella confió en mí y junto a mi esposo la contuvimos, porque vi su llanto y sus golpes, y por buscar la justicia para ella, a través de una investigación seria y meticulosa.

Acá no hay ganadores, hay dos familias destruidas, la nuestra y la de su esposo y los dos angelitos, Jonatan y Delfina, que cuando crezcan preguntarán que pasó con su mamá y tendrán derecho a saber la verdad.

Micaela Soledad Bordino estará siempre viva en nuestros corazones. La familia Bordino agradece a los miembros de la Fiscalía de Rafaela, Dr. Guillermo Loyola y Dra. Angela Capitanio por su dedicación y responsabilidad, a la Policía de Investigaciones (PDI) por la seriedad y honestidad puestas de manifiesto.