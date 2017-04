Francia: ataque de París estremeció la campaña

PARIS, 22 (AFP-NA). - El atentado en los Campos Elíseos de París que se cobró la vida de un policía tensó este viernes la campaña para las presidenciales de mañana domingo en Francia y centró el debate en la lucha antiterrorista. El tiroteo del jueves, que fue reivindicado por el grupo Estado Islámico, es el más reciente de una ola de atentados yihadistas que se ha ensañado con Francia en los últimos dos años y que se ha saldado con la muerte de más de 230 personas.Las autoridades temían que se produjera un ataque en plena campaña electoral, en la que cuatro candidatos, la líder de extrema derecha Marine Le Pen, el centrista Emmanuel Macron, el conservador François Fillon y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon tienen posibilidades reales de pasar a la segunda vuelta, que se celebrará el 7 de mayo. Las autoridades hallaron cerca del cuerpo del atacante, Karim Cheurfi, un francés de 39 años, que disparó mortalmente a un agente e hirió a otros dos antes de ser abatido, una nota manuscrita en la que defendía al Estado Islámico (EI). Este ataque colocó a la seguridad y a la lucha antiterrorista en el centro de la campaña electoral.Le Pen, en su línea antiinmigración, urgió a retomar "inmediatamente" el control de las fronteras dentro de la Unión Europea y a expulsar a todos los extranjeros fichados por presunta radicalización. "Esta guerra contra nosotros es incesante y despiadada", dijo la líder del Frente Nacional (FN), condenando la "monstruosa ideología totalitaria" detrás del atentado del jueves, cometido por un delincuente reincidente obsesionado con la idea de atacar a las fuerzas de seguridad pero no conocido como islamista radical.El gobierno socialista la acusó este viernes de "instrumentalizar para dividir, alimentar sin vergüenza el miedo con fines exclusivamente políticos". El centrista Macron, de 39 años y acusado de falta de experiencia para manejar la amenaza terrorista, urgió a los franceses a no ceder al pánico y advirtió contra cualquier intento de capitalizar este ataque. Fillon prometió que combatiría el terrorismo con "mano dura" y que "todos los individuos peligrosos" serán "puestos bajo detención" o "vigilancia administrativa. Le Pen, Fillon y Macron anularon sus actos electorales este viernes, en el último día de campaña.Mélenchon, en cambio, mantuvo su agenda electoral, afirmando que "la violencia no tendrá la última palabra", y recibió al español Pablo Iglesias, líder de la formación Podemos, para un acto denominado "Europa de los rebeldes". "Tengo dos palabras para definir a Emmanuel Macron: banquero y mercadeo; François Fillon, puedo definirlo con una sola palabra: corrupción; Marine Le pen, puedo definirla con una sola palabra: miedo", declaró Iglesias, apoyando al candidato izquierdista.Por el momento, es muy pronto para saber cuál será el impacto de este ataque en las elecciones. Hasta ahora, los votantes estaban más preocupados por temas económicos como el desempleo o el poder adquisitivo, pero sus prioridades podrían cambiar, advierten analistas.Francia, en estado de emergencia desde los atentados de París del 13 de noviembre de 2015 en los que murieron 130 personas, vive con el temor a nuevos ataques.