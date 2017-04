Fiscal apeló la desvinculación de Macri por Panamá Papers

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El fiscal federal Federico Delgado apeló ayer el fallo del juez federal Sebastián Casanello en el que se declaró incompetente en la causa por presunto lavado de dinero contra el presidente Mauricio Macri, en el caso Panamá Papers, por su participación en sociedades offshore no declaradas. Para el fiscal, cuyo escrito ahora será evaluado por la Cámara Federal, es "prematura" la decisión de Casanello, quien sobre la base de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) se declaró incompetente por entender que no hay elementos para avanzar por el delito de lavado de dinero y dividió el expediente entre dos tribunales.Una parte, en que se investiga si Macri debía declarar esa sociedad extranjera y omitió hacerlo, la envió a un juzgado ordinario que ya venía investigando al Presidente por enriquecimiento ilícito y la otra -en que se investiga si existió evasión fiscal- quedaría en manos de un juez penal económico, para que establezca si hubo un delito tributario."La justicia tiene una magnífica oportunidad: investigar al poder instituido. Esto es decisivo: investigar y no culpar. Investigar", valoró el fiscal en su apelación a la que accedió NA, en el cual advirtió que "aún no sabemos si quienes detentaban la voluntad social de Fleg Trading y Kagemusha cometieron un ilícito y si Mauricio Macri omitió a propósito consignar en su declaración jurada datos que debió colocar".Además, el fiscal replicó las críticas de la Sala II de la Cámara Federal, la cual en un fallo reciente había marcado falencias en la investigación y denunciaba que se había realizado una excursión de pesca, esto es, investigar sin un objetivo fijado.