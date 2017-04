Transformación del periodismo y la nueva audiencia

Este fue otro de los puntos abordados por el especialista. El nuevo periodismo y las nuevas formas de comunicar. Esto lleva sin lugar a dudas que el receptor cambie, mute a nuevos formatos, que como bien se expresa en la nota principal, no siempre es bien recibido. "El periodismo está pasando una transformación importante con respecto al surgir del 'periodismo ciudadano', el cual nos viene a enriquecer y pone en crisis a todos, nos saca de esa cosa de bronce que teníamos antes, el periodista de antes era un modelo de Nelson Castro, era como el guardián de la moral y el que sabe todo, el que tiene la verdad, y por suerte eso se está acabando", dijo Hacher al respecto y continuó: "los aportes del ciudadano o de las audiencias que aportan conocimientos creo que enriquecen mucho nuestro trabajo. Debemos ser curadores de esa rama que se genera ciudadana, curadores en saber discernir qué es verdad y qué no. No es algo nuevo, siempre el periodismo generó mucha mentira. Ahora es más rápido y explosivo, pero debemos saber movernos en esa selva de la información, filtrar lo que es interesante y verdadero. Hay un trabajo intenso que implica estar muchas horas en redes sociales, ahí hay mucha fuente de información. Muchos casos policiales se resuelven por Facebook, ahí está el último mensaje del asesino, hoy podemos saber qué pensaba en ese momento", destacó.En tanto, remarcó cuál es el perfil de la audiencia, que sigue de alguna manera estas nuevas formas: "No hay audiencias totales, un medio de nicho, es el que tiene un público que le interesa determinados temas, es una comunidad. Las audiencias ya no son fieles como antes, la figura clásica del consumidor de medios desapareció. El pacto con la audiencia es un pacto que debemos rehacerlo todos los días, y debemos conquistarla todos los días. Ver qué es lo que quiere, cómo lo quiere y seducirlo porque se va", finalizó.