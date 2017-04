Derrota de Jaguares

Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby, perdió ayer de manera increíble un partido que tenía a su favor, ante Lions de Sudáfrica por 24 a 21, en la novena fecha de la temporada 2017. El equipo argentino logró marcar tres tries en el partido, por intermedio de Matías Orlando, Rodrigo Báez y Guido Petti, pero si bien Jaguares ganaba 21 a 14, en los últimos 10 años Lions se lo dio vuelta. El conjunto argentino ahora volverá a jugar de local, el próximo sábado ante Sharks en el estadio de Vélez Sarsfield. De manera casi increíble, aunque en gran medida por la reacción de Lions -el mejor equipo de la fase regular hasta el momento- Jaguares perdió el partido en la parte final, pese a que había marcado tres tries, pero desperdició un penal. No obstante, y más allá de que la gira por Sudáfrica dejó el saldo negativo de tres derrotas -Sharks 18-13 y Bulls 26-13-, el juego del conjunto argentino ante Lions fue muy superior.