Panorama político

El diputado provincial Carlos Del Frade -rosarino, investigador y periodista, representando al Frente Social y Popular- no es alguien de mandar a decir las cosas, ni mucho menos, sino que lo hace muy directo, sin ninguna clase de rebusques. Algo que la gente valora, y mucho, en este tiempo donde la mayoría de los políticos hacen la del tero, es decir, siempre tratando de esconder hacia donde en realidad apuntan.Pues bien, en ocasión de la apertura del año judicial habló el presidente de la Corte provincial, Daniel Erbetta, sobre el cual dijo "pareció más un relato del territorio del deseo que de la realidad concreta de los fallos que luego impactan en la vida cotidiana de los que son más", y también sostuvo que "el Poder Judicial de la provincia sigue siendo clasista, una red de pescadores invertida por donde pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los chicos y que, además, está atravesado por acuerdos con los otros poderes públicos, muy lejos de la proclamada independencia y transparencia".Tal vez, esto corre por nuestra cuenta, Del Frade estuvo pensando en los tres liberados por la justicia, acusados de asesinar a uno de los jefes de la banda Los Monos. Uno de los moños negros colgados del pecho del Poder Judicial santafesino, algo que tuvo una repercusión enorme. O quizás el retiro de la acusación sobre el que había baleado la casa del entonces gobernador Bonfatti. Aunque, algo más modesto, por eso de peces grandes y chicos, quizás sea los perejiles de la droga que van presos, en tanto los capos quedan gozando de los millonarios ingresos.Algo más algo menos, lo cierto que estas expresiones de Del Frade seguro que son compartidas por más de uno.Desde hace un tiempo a esta parte la policía departamental desarrolla un plan de operativos en las calles de Rafaela y localidades del departamento. Es la respuesta en el territorio a los cuestionamientos de la política y el objetivo es la prevención. Sin embargo, continúan los robos en la vía pública, en viviendas y en comercios por lo que más allá de la discusión dialéctica si se trata o no de una ola, la inseguridad está. Queda en discusión sobre la real contribución de los operativos policiales, aunque claro está que algo deben ayudar.De todos modos, el intendente Luis Castellano planteó la semana pasada, con rostro adusto, su malestar ante el propio ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien a pesar de los renovados pedidos dijo que no está en condiciones de aumentar la dotación de políticas para la Unidad Regional V. Esta semana el Consejo de Seguridad Ciudadana se pronunció en la misma línea en lo que constituye un aporte simbólico en el debate.Por su parte, el diputado provincial Roberto Mirabella salió a pedir que la Provincia alquile 80 casas en la ciudad para que los policías de otras localidades no sean sometidos al régimen laboral de trabajar 48 horas seguidas para descansar 96. Y dijo que si es necesario más dinero se reasignen partidas, por ejemplo se saque dinero con el que se pagan contratos políticos en el Nodo para abonar los alquileres.Por ahora, nadie del Centro Cívico recogió la piedra. Solo el diputado provincial Omar Martínez se mostró cauteloso e insistió con que las soluciones llegan a través del diálogo.Al joven dirigente radical Leonardo Viotti, funcionario del gobierno provincial en el área de ciencia y tecnología y confeso precandidato a concejal, se le ocurrió escribir en su muro de Facebook lo siguiente: "Rafaela tiene un gran problema de inseguridad y hasta ahora nadie da soluciones reales y efectivas. Si algún día tengo la suerte de llegar a ser concejal, tengo más de 15 proyectos concretos que ayudarían a disminuir los robos en nuestra ciudad".Lo que sigue fue un largo debate en el que fue cuestionado por no presentar esas iniciativas ya mismo, siendo que forma parte del Gobierno provincial del Frente Progresista, Cívico y Social que no puede dar una solución a esta problemática o bien dada su cercanía al concejal radical, Germán Bottero. Palabras más palabras menos, le reprocharon que si realmente le interesa el bien común podría presentar ahora mismo esos proyectos y no condicionar la cuestión a si resulta o no electo.El gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, consideró que las elecciones legislativas de este año no son "de vida o muerte" a la vez que se mostró confiado en prolongar la sociedad con un sector del radicalismo santafesino pese a que muchos de sus dirigentes hoy prefieren invertir en una nueva relación política con el PRO de Mauricio Macri. En un reportaje que concedió a diario Clarín, el mandatario provincial mantuvo su prudencia para evitar herir susceptibilidades en un año electoral.Ante la consulta sobre la decisión de la UCR de jugar con Cambiemos en lo nacional y mantener la alianza con el socialismo en Santa Fe, Lifschitz respondió con una gran dosis de optimismo. "Un año atrás todos especulaban con que a esta altura el Frente Progresista de Santa Fe se iba a quebrar, pero el radicalismo decidió, por unanimidad, permanecer y darle libertad de acción a su gente. Esto nos da buenas chances para crecer en lo local. La competencia de diputados nacionales va a ser más complicada, pero no es la primera vez que vamos separados con el radicalismo", dijo.Sobre la lista de candidatos a diputados nacionales por el socialismo, Lifschitz admitió que difícilmente Hermes Binner (quien termina su mandato en la Cámara baja en diciembre) encabece la lista y sostuvo: "La alternativa más instalada es la del ex gobernador, Antonio Bonfatti. Tiene mayor intención de voto y nivel de conocimiento".De todos modos, ante la posibilidad que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia (Bonfatti) no acepte competir por un escaño en el Congreso y mantenerse en Santa Fe como estrategia política para sostener su ambición de volver a ser gobernador en 2019, Lifschitz afirmó que "es cierto que planteó que tiene un compromiso como diputado provincial, en ese caso queremos apostar a la renovación, con candidatos menos conocidos pero que tienen chances de posicionarse".También le preguntaron si el ministro de Seguridad, el radical Maximiliano Pullaro, encabezaría esa lista. "Circula su nombre, pero es muy bueno como ministro y preferiría no perderlo", respondió.El Frente de Izquierda de la provincia de Santa Fe lanzó esta semana en Rosario la precandidatura del actual diputado provincial, Octavio Crivaro, a diputado nacional. Fue durante una conferencia de prensa que brindó en el bar El Cairo -aquel inmortalizado en la literatura del grandísimo Roberto Fontanarrosa- junto al referente de la izquierda a nivel nacional, Nicolás del Caño.En declaraciones a la prensa, Crivaro no anduvo con vueltas y lanzó dardos envenenados al Partido Socialista : "Se dicen progresistas y opositores pero es una farsa. En el Congreso le garantizaron al macrismo leyes fundamentales, como el pago a los fondos buitre, el presupuesto de ajuste y el blanqueo de capitales para favorecer a los especuladores y empresarios amigos. Todas medidas a favor de los ricos, que atentan contra el pueblo trabajador".En honor a la historia de la izquierda de la falta de capacidad para hacer pocos amigos en política, Crivaro criticó también el rol del Frente para la Victoria porque "le garantizó a Macri otras 83 leyes en el Congreso Nacional".Divorciado de sus antiguos socios socialistas, el diputado provincial Rubén Giustiniani -varias veces reconocido como el mejor legislador en el Congreso nacional por la revista especializada el Parlamentario- busca tejer nuevas redes políticas para canalizar su militancia mediante su espacio Igualdad y Participación. Por eso participó de un encuentro realizado bajo la convocatoria "10 causas para el tercer espacio" con los dirigentes Pino Solanas (Proyecto Sur), Pablo Micheli (CTA), la diputada santafesina Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) y Héctor Polino (Consumidores Libres). El objetivo es "constituir el tercer espacio alternativo a Cambiemos y al Kirchnerismo".