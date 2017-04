La Falda Rock, regresó a la historia

El fin de semana largo se realizó una nueva edición de La Falda Rock, el histórico festival de música que brillara en los años 80 y que se realizó por última vez en 2002. Ciro y Los Persas, No Te Va Gustar y Guasones fueron las bandas destacadas. LA OPINION dijo presente.

NO TE VA A GUSTAR. La banda uruguaya es garantía de éxito en cualquier escenario, y en La Falda no fue la excepción..FOTO G. SANCHEZ





(Enviado especial a La Falda). - La Falda volvió a parecerse a aquella de principios de los 80. Volvió a vestirse de rock. Volvió a respirar el aire festivalero. Después de una década y media de parate, la Semana Santa fue propicia para que se reeditara un clásico de los festivales de música en Argentina. La Falda Rock regresó, tal vez sin el brillo de las épocas doradas, pero con la intención de quedarse.

Una propuesta acorde a los tiempos que corren y sin dejar de tener en cuenta que pasaron 15 años de la última vez que el Anfiteatro Carlos Gardel recibía a lo mejor del rock de estas tierras. Fue una edición colmada de buenas intenciones y tal vez sin cierto espíritu amateur de otras épocas. Se celebra la buena organización, la buena predisposición en todo el predio.

Claro que lo que más importaba era lo que pasaba arriba del escenario. Los organizadores apostaron a nombres fuertes para cerrar las dos noches. Ciro y Los Peras primero, No Te Va Gustar, la segunda jornada. Nada que pueda fallar.

El ex Los Piojos sabe desplegar su feeling y su buena química con el público y esta vez no fue la excepción. Con su último disco Naranja Persa como abanderado, agitó al Anfiteatro Carlos Gardel y a sus más de 2.000 personas. Antes teloneó Cielo Razzo. Y más temprano se destacó la presentación de Lo Funebrero.

La segunda jornada prometía un gran cierre y no defraudó. Antes, poco para destacar. Solo quedó en evidencia que las propuestas de Mil Nombres, Pergamino y Boom Boom Kid no cautivaron al público, a punto tal que la mayor cantidad se hizo presente recién cuando subió Guasones.

Muy buen show que tuvo los clásicos de siempre y la presentación del nuevo single Canción para un Amigo. El público vibró a la par de cada canción y pidió más. La banda no se hizo rogar y regaló lo mejor de si.

Para el broche de oro quedaría la presentación de No Te Va Gustar. La banda uruguaya liderada por Emiliana Brancciari le puso calor al sábado. Un recorrido exquisito por su ya dilatada discografía que incluye hasta el momento 8 placas. Y también la presentación de dos temas nuevos que formarán parte de su noveno disco que se encuentra en proceso de grabación: Prendido Fuego y Para cuando me muera fueron acompañados por el público como un clásico más. Y hasta se dieron el gusto de compartir el tema Tan lejos con Facundo Soto (cantante de Guasones).

Cuando parecía que todo terminaba, volvieron al escenario dispuestos a hacer un tramo final “a la carta”, fundamentalmente con temas que no son habituales en sus presentaciones. El cierre fue bien arriba con su clásico No era cierto.

Pasó La Falda Rock y el deseo es que no se haya tratado de una estrella fugaz. Que sea una vez más un punto de partida y no un capítulo aislado para un festival que tiene más historia que presente en este momento. Varios puntos a favor, sobre todo de la organización, que se tomó con mucha responsabilidad el montaje del festival que se sabía no sería multitudinario como otros.

Tal vez pensando en una edición 2018 haya que hacer un retoque de la grilla. Por lo demás, volvió en busca de darle brillo nuevamente a su mística histórica en tiempos donde la competencia es otra y la actualidad de rock también. Por el bien de quienes disfrutamos de festivales de rock nacional, bienvenido La Falda Rock al banquete.