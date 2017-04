Colombia, un nuevo destino para la exportación argentina

Argentina y Colombia firmaron un acuerdo para eliminar los aranceles en el comercio bilateral y así abrir la posibilidad de exportación de un cupo creciente de automóviles hasta llegar a las 42.000 unidades anuales en el cuarto año de implementación. Sumados los cupos durante ese periodo inicial, Colombia representa un potencial de exportación de 100.000 vehículos.

Para el país, significa un nuevo mercado anual de U$S 700 millones para camionetas, buses, camiones y autos de industria nacional con una previsión de aumento de producción de 9.000 vehículos nuevos durante el primer año.

El acuerdo automotriz busca establecer reglas de juego claras, promover el empleo, bajar el ausentismo, brindar mayor capacitación, incrementar la integración de autopartes locales, concretar inversiones por U$S 5.000 millones en los próximos dos años, diversificar las exportaciones y asumir el compromiso de tener precios en línea con los que tienen otros países similares.

También establece una hoja de ruta que busca llevar la producción local de vehículos de 493.000 en 2016 a 750.000 en 2019 y 1 millón en 2023.



MEDIDAS PARA

EL SECTOR

* Ley de autopartes: Sancionada en 2016 con el consenso de todo el arco político y gremios. El objetivo es lograr más inversiones que aumenten los componentes nacionales en la producción automotriz y que generen nuevos puestos de trabajo.

* Eliminación de retenciones a las exportaciones: Se eliminaron las retenciones a las exportaciones industriales, y se está trabajando para mejorar los reintegros con el objetivo de mejorar la competitividad internacional de la industria local.

* Bienes de capital: Se concretó una modificación y prórroga del régimen de incentivo a esta cadena de valor, dotándola de mayor previsibilidad y orientando el incentivo a la mayor integración local y el desarrollo de inversiones en equipamiento y tecnología. Ya se beneficiaron 600 empresas de 17 provincias con una producción por más de $ 20.000 millones y beneficios por $ 3.600 millones.

* Acuerdo automotor con Brasil: Pasó de ser de renovación anual a tener una duración de 5 años. Se estableció que la relación entre el valor de las importaciones y exportaciones tenga en cuenta un coeficiente de desviación de las exportaciones - Flex - de no más de 1,5.

* Nuevos mercados en el exterior: el gobierno está trabajando para abrir nuevos mercados para las exportaciones automotrices (Colombia, Norte de Africa). Ya se han incrementado exportaciones a mercados fuera de Brasil, como Centroamérica y Nueva Zelanda. (Fuente: Conduciendo.com)