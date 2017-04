Regreso esperado en San Luis

El Súper TC2000 visitará este fin de semana junto a la Fórmula Renault el desafiante escenario de Potrero de los Funes, ubicado en una zona que por su topografía lo convierte en uno de los más pintorescos del país. Además, gracias a las visitas internacionales de la extinta FIA GT, es uno de los mejores en cuanto a seguridad, siendo catalogado en su momento como trazado Grado 2 por la FIA.La categoría registra ocho visitas al circuito puntano de 6.270 metros. La primera, en 2008, lo tuvo a José María López como vencedor, a bordo del Honda New Civic oficial. Justamente, Pechito es el más ganador allí, con dos éxitos (repitió en 2013). Paradójicamente, el tricampeón del mundo de WTCC y Néstor Girolami (que triunfó en 2012) son los únicos vencedores que no continúan en la categoría, gracias a que lograron proyectar sus carreras al exterior. Quienes buscarán su segunda conquista en las próximas horas son Gabriel Ponce de León (2009), Matías Rossi (2010), Fabián Yannantuoni (2011) y Facundo Ardusso (2014).Entre las marcas, Fiat (2013 y 2014) y Ford (2009 y 2011) fueron las que más triunfaron. Honda (2008), Renault (2010) y Peugeot (2012) también han ganado, algo que aún Chevrolet (que participó en todas las ediciones) no pudo conseguir. Lógicamente, será la primera visita de Citroën, que igualmente llega de la mejor manera tras el triunfo de José Manuel Urcera en Buenos Aires. Tanto López (2009 y 2012) como el rafaelino Martín Basso (2008 y 2010) fueron los únicos que lograron más de una “pole” en el circuito ubicado a poco más de 20 km de San Luis capital. Ponce de León (2011), Ardusso (2013) y Mariano Werner (2014) han sido los restantes vencedores del sábado. Eso sí: ninguno de los cinco logró confirmar su posición de privilegio con la victoria al día siguiente. Sede de definiciones de varios campeonatos (allí lograron la corona López -2009 y 2012-, Norberto Fontana -2010-, y Girolami -2014-), Potrero de los Funes se utilizará por primera vez en el mes de abril, lo que influirá a la hora de modificar las puestas a punto que les haya quedado a los equipos de su última experiencia allí, pensando en la temperatura ambiente y demás características.Facundo Ardusso (Fiat Linea) fue el vencedor de la última carrera en el magnífico trazado, realizada el 27 de noviembre del 2014. Lo escoltaron Mariano Werner (Fiat Linea) y Esteban Guerrieri (Toyota Corolla). Tras dos años y medio, el Súper TC2000 retorna a uno de los mejores circuitos del país, al que valía la pena volver.