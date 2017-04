Sportivo ganó y es líder, Ferro no pudo con Unión

NO PUDO. / Ferro cayó con Unión en Los Nogales.- Foto: J. Barrera

Sportivo Norte le ganó 1-0 a Argentino de Humberto y por lo menos hasta hoy, cuando estén jugando Ben Hur y 9 de Julio, será el nuevo líder del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Con gol de Rogelio Simonelli a los 25m del PT el ‘Negro’ le ganó a Humberto y sigue soñando con dar pelea y ser protagonista. En el juego de Reserva ganó Argentino 1-0.

En otro de los encuentros que anoche abrieron la cuarta fecha, Ferrocarril del Estado no pudo con Unión de Sunchales. En barrio Los Nogales la visita se impuso por 2 a 1 con tantos de Lucas Saucedo (19m ST) y Jonatan Páez (33m ST). El empate transitorio lo había anotado Sebastián Tosetto (31m ST). En el conjunto de Roberto Medrán Se fue expulsado Daniel Moino a los 22m ST. En Reserva fue 0-0.

En el Agustín Giuliani Argentino Quilmes goleó 4-1 a Atlético de Rafaela con tantos de Silvio Acosta (18m PT), Blanco (43m PT), Parra (43m ST) y Eberhadt (45m ST). Para la ‘Crema’ marcó Ramón Barraza (5m PT). En Reserva empataron 1-1.

Por otro lado el Deportivo Libertad derrotó 2-0 a Ramona en Sunchales. Los goles: Fernando Beltramo a los 7m de penal y a los 44m, ambos del PT. Correa (28m ST) vio la roja en el local y Peiretti (6m PT), Serrani (14m ST) y Carelli (28m ST) en la visita.

Sigue hoy: 21.30 hs. Brown de San Vicente vs. Ben Hur (Gisela Trucco), 22.00 hs. La Hidráulica vs. Peñarol (Guillermo Vacarone), 9 de Julio vs Florida de Clucellas (Franco Ceballos).

Las Posiciones: Sportivo Norte 10, puntos; 9 de Julio, Ben Hur y Unión 9; Florida 7; Atlético de Rafaela 7; Libertad 5; Peñarol y Quilmes 4; Humberto 2; Brown 2; Ferro 1; Ramona 0; La Hidráulica 0.