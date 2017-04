San Lorenzo recibe a Temperley

San Lorenzo recibirá hoy a Temperley en el partido con el que dará inicio la vigésimo primera fecha del Torneo de Primera, en el cual buscará seguir en la lucha por el título ante un rival necesitado de puntos para salir de la zona de descenso. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain a partir de las 21:15, será controlado por el árbitro Fernando Rapallini, irá televisado en directo por la TV Pública y al mismo el elenco azulgrana arriba tras caer en su visita a Atlético Tucumán. San Lorenzo tiene 37 unidades y está siete puntos por debajo del líder Boca, por lo cual el técnico Diego Aguirre pondrá un equipo competitivo a pesar de que el próximo martes será local de la Universidad de Católica de Chile, por la cuarta fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores de América. El delantero Ezequiel Cerutti no será de la partida en el elenco inicial debido a que en el ensayo del miércoles se retiró antes por sufrir una molestia muscular y el cuerpo técnico no lo arriesgará para que pueda estar en condiciones de jugar por el certamen continental ante el conjunto chileno. El conjunto "celeste" viene de perder como local ante Rosario Central mientras que previamente empató en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata y está inmerso en la Zona de Descenso, por lo cual irá en búsqueda de una victoria. El entrenador Gustavo Alvarez quedó conforme con el equipo a pesar de la derrota ante el elenco rosarino y, si bien aún no confirmó el equipo, se estima que podría poner a los mismos once que empezaron jugando ante el "canalla". Las probables formaciones son estas:Sebastián Torrico; Paulo Díaz, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo y Hernán Rojas; Franco Mussis, Néstor Ortigoza, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Rubén Botta y Gonzalo Bergessio. DT: Diego Aguirre.Matías Ibáñez; Christian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich y Gonzalo Escobar; Abel Peralta, Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo y Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozian. DT: Gustavo Alvarez.Belgrano no recibirá quita de puntos pero sí una durísima sanción provisoria que no le permitirá ser local en territorio de la provincia de Córdoba hasta nuevo aviso, luego del asesinato del joven Emanuel Balbo en una tribuna, el fin de semana pasado en el clásico ante Talleres. La decisión, si bien será oficial el próximo jueves, ya está tomada por el Tribunal de Disciplina de AFA, que citó a la terna arbitral y a las autoridades de Belgrano para que amplíen su informe de los hechos acontecidos el sábado pasado. Lo cierto es que Belgrano de Córdoba no podrá ser local en su provincia hasta nuevo aviso y, en caso de enfrentar a algún rival que reciba visitantes, solo podrán acceder 30 dirigentes debidamente identificados. Además, el "Pirata" recibirá doce amonestaciones, por lo que quedará al límite de la desafiliación prevista por el reglamento de AFA, fijada en 12,5.