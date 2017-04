Vidal respaldó a Ritondo y Ferrari

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal salió hoy a respaldar a sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, luego de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, los acusara de perseguirla.

Al encabezar un acto de la Policía bonaerense, Vidal felicitó a los funcionarios provinciales y destacó sus respectivas gestiones, en un importante mensaje político tras los dichos de Carrió.

"Hoy quiero agradecer y reconocer al ministro Ritondo y a todo su equipo", expresó la gobernadora, que encabezó el acto de presentación de nuevos controles toxicológicos para el personal de la Policía Bonaerense.

Tras remarcar la gestión de Ferrari, la mandataria provincial agregó: "Al ministro Ritondo, que también ha sufrido amenazas y ha estado expuesto en este año y medio, y a su equipo que ha atravesado momentos muy difíciles, todo mi apoyo y respaldo".

Las expresiones de Vidal se entendieron como un respaldo explícito a los ministros de Seguridad y Justicia provincial, luego de que Carrió afirmara que se sentía "perseguida".

"Nunca pensé que sería perseguida por sectores internos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Es Ritondo", sostuvo la diputada de la Coalición Cívica.

En declaraciones a la prensa este miércoles por la noche, expresó: "Tengo un video donde Ritondo defiende a (el líder del Frente Renovador, Sergio) Massa y dice que Massa no tiene por qué saber que hay narcotráfico en Nordelta (partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires)".

"No es María Eugenia (quien la persigue), es la línea de Ritondo y Ferrari. Yo no tengo nada que ver con ellos, mi distancia es absoluta", indicó Carrió, al advertir que se hubiera hecho difícil compartir campaña con ellos en territorio bonaerense.

Además, indicó que tiene "una gran diferencia en materia de lucha contra el narcotráfico, en seguridad y la Policía de Buenos Aires" con ambos funcionarios.

La legisladora y socia de Cambiemos confirmó esta semana su candidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, tras remarcar que no competirá en Provincia por decisión de Vidal y del asesor del PRO Jaime Durán Barba.

"María Eugenia no creía que yo tenía que ser candidata en la provincia; me lo dijo. Yo la respaldo absolutamente. Ella y Durán Barba prefirieron un candidato más desconocido porque están seguros de que con ella ganan", aclaró la diputada de la CC.

Tras esos dichos, la gobernadora no se refirió puntualmente a Carrió, pero sí ratificó su apoyo a Ritondo y Ferrari.