Preocupa la caída de la producción fabril

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El empresario José Urtubey, vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA), admitió ayer que la caída de la producción fabril que se registra este año "es preocupante", por lo cual reclamó al Gobierno que "piense en un modelo de desarrollo" para el sector.

Según informó la UIA, la producción industrial cayó 9% en febrero comparada con igual mes de 2016 -arrastrada por el sector automotriz- y acumuló en el primer bimestre un retroceso del 5% UIA.

"La caída que se generó en febrero es preocupante. Hay que pensar un modelo de desarrollo industrial. Creo que este año, con suerte, vamos a crecer solo un 1,5%", sostuvo el dirigente.

En declaraciones a radio El Mundo, Urtubey consideró que para dar impulso a la industria local, es necesario "bajar la presión tributaria".

Además, evaluó que "la política antiinflacionaria del Banco Central no está dando resultados y las metas parecen de difícil alcance".

"Los bienes de consumo se incrementaron un 22% en enero. Entonces me parece que tenemos que buscar niveles de consenso", añadió.

Por último, Urtubey advirtió: "no se puede ser competitivo con falta de crédito. Tenemos que dinamizar un mercado que viene en caída".