El Consejo de Seguridad volvió a reclamar más efectivos policiales

“La seguridad es un enfermo que está en terapia intensiva. Hay que buscar otro remedio porque así no va a mejorar. No hay otro tema que sea la seguridad. La policía en la calle no es la solución al problema, pero es el único antibiótico que hoy tenemos", dijo Castellano