Sin sorpresas en el trabajo táctico

Este miércoles, el primer equipo de Atlético de Rafaela llevó a cabo en el predio el primer trabajo táctico de la semana con vistas al duelo especial que se viene este domingo en el Nuevo Monumental ante el líder Boca Juniors, desde las 16:15, por la 21ª fecha del torneo de Primera División.

Tal como se venía vislumbrando entre el lunes y el martes, el entrenador Juan Manuel Llop colocó en la probable formación inicial al volante Gabriel Gudiño y al atacante Mauro Albertengo. Ambos jugadores ingresaron en el segundo tiempo el último sábado en Avellaneda en la igualdad ante Independiente y de no mediar ningún imprevisto de última, serían de la partida ante el Xeneixe en lugar de Diego Montiel y el suspendido Leandro Díaz, quien llegó a la quinta amarilla, respectivamente. Cabe señal que el ex Libertad de Sunchales es el goleador del equipo en lo que va de la temporada y el jugador más desequilibrante, y volverá a estar desde el inicio luego de haberse recuperado de una molestia que no lo dejó entrenar con normalidad en los días anteriores al duelo frente al Rojo.

En cuanto al trabajo realizado, vale señalar que se hizo de manera intensa durante 40’, donde el DT hizo hincapié en cuestiones que tiene que ver con el juego en sí, sobre todo en el aspecto ofensivo, donde los jugadores se mostraron muy enchufados y motivados por lo que pasó e indudablemente, por lo que se viene.

De tal modo, el equipo titular formó con Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gudiño, Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Angelo Martino; Kevin Itabel y Albertengo.

Este jueves en el predio, desde las 16:30, el elenco albiceleste realizará la práctica formal de fútbol, donde el Chocho ratificará este alineación. Posteriormente, los rafaelinos volverán a entrenar este viernes y el sábado por la mañana, para luego quedar concentrado en un hotel céntrico de la ciudad a la espera del compromiso tan importante y complicado ante uno de los más grandes del país.