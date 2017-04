Vionnet: “SanCor jugó siempre contra los productores de leche”

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Gustavo Vionnet, suele ser tajante con sus declaraciones y aseveraciones cada vez que es consultado sobre temas agropecuarios. En este caso lo consultaron desde radio LT 10 sobre la situación de SanCor Cooperativas Unidas Limitada y el dirigente rural aportó duros cuestionamientos.

“No sé quién va a quedar en estas condiciones vendiéndole leche. Todos los productores de Santa Fe y Córdoba están en estado de deterioro”, comenzó diciendo Vionnet, en referencia al endeble estado que han quedado los productores de leche, luego del cierre de tambos importante que se ha registrado.

“A nadie le conviene que desaparezcan empresas importantes, pero ellas tienen que hacer sus esfuerzos. Esta empresa ha recibido enormes ayudas del Estado durante muchísimo tiempo y nunca han hecho la reconversión necesaria”, criticó Vionnet, y explicó que cuando una cooperativa no funciona, hay “herramientas para generar la conversión. Tenés un síndico que puede plantear la posición de sus socios, tenés la asamblea”.

Sin embargo, eso no sucedió. “Lamentablemente SanCor ha jugado siempre en contra de los productores de leche de la Argentina, porque se ha aliado con el Centro de Industrias Lecheras (que nuclea a las principales industrias del país), bloqueando con él toda posibilidad de reconversión de la lechería”, disparó. “Hoy está en un estado desastroso producto de la falta de querer acordar con los sectores de la producción una política de negocios útil para todos, y no solo para un eslabón”.

“Nosotros institucionalmente tratamos de cambiar la lechería argentina. Queremos una lechería en crecimiento, mercados institucionalizados de leche, que los productores se sienten a una mesa de negociación para vender su leche con una industria en las mismas condiciones y con el mismo poder de negociación. Esas son las luchas nuestras. Por eso nos gustaría que las cooperativas nos ayuden a competir, pero lamentablemente se pusieron del lado de la gran industria láctea, que ha hecho de los productores lecheros la variable de ajuste”, continuó.

Por otra parte, anticipó que el 20% de la producción nacional de leche se perderá, y que estamos “muy expuestos a la importación de lácteos”. “Estamos quebrando la lechería argentina. Y mientras tanto, todo el mundo mira para otro lado. En los últimos años se han caído cientos de tambos, cientos de familias que se han quedado sin trabajo y que han ido a engrosar los la necesidad de asistencialismo político”, finalizó Vionnet.