Demoras en la asignación de los créditos a los tamberos

La semana pasada dimos cuenta de los anuncios pomposos y las fotos de rigor, que documentaron la llegada de la primera ayuda concreta, consistente y contundente al sector tambero por parte del Estado, en este caso provincial. Con la participación del mismísimo gobernador Miguel Lifschitz fue puesto en marcha el sistema financiero que les permite a los productores de leche contar con dinero fresco para hacerle frente a una coyuntura terminal, en el mejor de los casos, o pagar deudas a aquellos que han quedado en el camino.

Desde el martes 11 de abril algunos tamberos comenzaron a recibir los fondos en sus cuentas bancarias, a razón de $ 2000 por vaca hasta los primeros 200 animales de cada establecimiento, a devolver en 3 años con 1 de gracia. Incluso algunos recibieron la carpeta correspondiente de manos de los funcionarios, con tranquilidad y en ciertos casos con emoción.

Pero en concreto no fueron muchos los que recibieron los fondos correspondientes y de acuerdo a los tiempos que se va llevando la burocracia los productores suman preocupación. El anuncio del crédito fue hecho en los primeros días de febrero, más de 2 meses atrás y desde allí los tamberos que quedan en pie no hacen otra cosa que aguantar.

En un primer momento se dijo que los fondos estarían depositados a los 10 días hábiles de la firma de los mutuos. Teniendo en cuenta que en Ramona y Roca se firmaron el 23 de marzo ya llevamos 18 días de atraso.

Según funcionarios del Ministerio de la Producción todos los trámites de los productores que terminaron correctamente sus carpetas están autorizados y en el Ministerio de Economía. Solo resta la transferencia, nada menos. Muchos tamberos siguen consultando a las oficinas provinciales y algunos de la zona de Ataliva recibieron como respuesta que deben contar 15 días hábiles desde hoy, además del pedido “paciencia”.

Por otra parte, pudimos averiguar que el Secretario de Lechería Pedro Morini se encuentra trabajando en Buenos Aires. Mientras tanto algunos rumores desde la capital provincial, nada confirmado oficialmente, indican que los depósitos aún no se completan por la demora que tiene Nación en enviar los fondos prometidos.

Conociendo la dedicación de Morini sobre los temas lecheros, ¿estará gestionando la llegada del dinero que debe enviar el gobierno nacional? Recordemos que la Nación se comprometió a adelantar $ 250 millones a cuenta de la coparticipación, que pasarían a integrar directamente la caja de $ 400 que se puso a disposición de los tamberos.

Mientras tanto los productores desesperan.