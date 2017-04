Otro cimbronazo por el tarifazo eléctrico

El constante aumento de las tarifas, en medio de una inflación que en lugar de ceder -tal lo asegurado desde el gobierno nacional- está volviendo a acelerarse, conforma un escenario para el sector industrial que no sólo es difícil sino muy complicado de resolver para encontrarle una salida.Es que desde diciembre de 2015 a marzo de 2017, según lo establecido en un análisis de costos realizado por la Unión Industrial de Santa Fe, la energía eléctrica aumentó 148% el cargo fijo, en tanto el precio del kwh subió entre 677 y 854 por ciento.El gobierno sostiene que quiere incrementar el consumo, razón por la cual vuelca dinero al mercado, pero en cambio con efecto exactamente contrario el Banco Central sube las tasas de las Lebac con un desproporcionado 24,25% y logra "chupar" más de 70.000 millones de pesos, además de la impactante suba de la tarifa eléctrica por parte del Ministerio de Energía, combinando un efecto de enfriamiento de toda la economía, con el mercado interno en el foco central. Y además, se viene también el aumento del gas.La reactivación, a los brotes verdes como prefiere decir el gobierno nacional, con este panorama parece estar cada vez más alejada. El economista Miguel Broda -ver ayer pág. 6 de este Diario- lanzó la primera advertencia realmente fuerte, y seguro de no producirse algo realmente importante, se irán sumando más especialistas en estas advertencias sobre que no existen posibilidades firmes de salir de la decadencia.Estos temas son los que tienen en carpeta de estudio y tratamiento las organizaciones industriales, donde crece la preocupación, pues el contexto recesivo no declina, con índices que van en sentido contrario, tal como la energía eléctrica, un insumo esencial para el sector industrial, colocando en situación muy comprometida a muchas empresas de la provincia de Santa Fe.Los aumentos apuntados en las últimas boletas, recientemente distribuidas, oscilaron desde el 40 al 70 por ciento. El problema fue planteado al defensor del pueblo Raúl Lamberto -quien antes, durante el gobierno de Antonio Bonfatti había sido ministro de Seguridad-, quien se comprometió a dar gratuitamente el servicio de los abogados de la Defensoría para el caso de una mediación. Sin dudas, muy poco para la comprometida situación que viven miles de industriales.Acompañan esta nota, la copia de dos facturas de una empresa local, que sirve para la comparación. Una de ellas, con fecha de vencimiento 21/3/2017 con consumo de 7.920 kwh por un monto de 24.561,38 pesos; la otra es la siguiente con fecha 21/4/2017 y consumo de 8.400 kwh pero por un monto de 34.473,68 pesos.Con estos aumentos, en este caso sólo de la EPE, aunque se deben agregar todo el resto de servicios además de cargas impositivas, junto a las subas salariales, y teniendo al frente una recesión que no termina por ceder, la perspectiva es realmente complicada.