Libertad goleó y pudo mantener la categoría

Con una sólida producción en el "Plácido Tita", Libertad derrotó ayer a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por 3 a 0 y cumplió el primer objetivo: asegurar la permanencia en la categoría, jugada la octava fecha. El equipo dirigido por Carlos Trullet ahora va por más, ya que se ilusiona con seguir en el torneo por el segundo ascenso, dado que se mantiene como escolta de Sp. Belgrano de San Francisco en la Zona C. El domingo visitará a Guaraní en Posadas.

El equipo aurinegro empezó a construir su victoria pasada la media hora, cuando tras una buena jugada colectiva que inició Rolón y se prolongó en Triverio (en posición dudosa), Bustos definió con el arco vacío para abrir el marcador.

El equipo entrerriano sintió el impacto y Libertad lo aprovechó para llegar rápidamente al segundo por intermedio de Ricardo Acosta.

El segundo tiempo estuvo prácticamente de más. Libertad controló el partido con autoridad y en tiempo de descuento Triverio le puso la rúbrica al resultado.



LIBERTAD 3 - GIMNASIA 0

Estadio: "Plácido Tita". Arbitro: Fabricio Llovet.

Libertad: Ruffini; Guzmán, Ybañez, Del Grecco y Gauna; Triverio, Despósito, Sánchez y Rolón (65' David López); Acosta (88' Fernando Beltramo) y Bustos (59' Howlin). Sup: Salvagiot, Gastón Gonzalez, Corro, Hugo Góngora. DT: C. Trullet.

Gimnasia: Martín Góngora; Bocchi, Scolari, Lazza y Griecco; Gómez (57' Da Silva), Gironi (67' Cardozo), Bastianini (42' Franco Gonzalez) y Rodriguez; Torresi; Arguello. Sup: Olivera, Benitez, Piñón, Leonel López. DT: Carlos Roldán.

Primer tiempo: a los 33' gol de Manuel Bustos (L), 35' gol de Ricardo Acosta (L).

Segundo tiempo: a los 46' gol de Triverio (L).