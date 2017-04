La Rural de Rosario contra "impuestos insostenibles"

La Sociedad Rural de Rosario planteó una serie de críticas porque la elevada presión impositiva, que se suma al aumento de costos por impacto de la inflación, la caída de los precios internacionales y los daños causados por las abundantes lluvias y las inundaciones, asfixian al sector agropecuario."La fuerte caída en los últimos meses de los precios internacionales de los cereales y oleaginosas del orden del 25%, muestra el alto riesgo que presenta la actividad productiva del campo", advirtió la entidad que preside Jorge Isern. "Por otra parte, hemos sufrido poblaciones urbanas y la ruralidad en 2016 y 2017, impiadosas lluvias con inundaciones que han afectado gravemente hogares y cultivos, sometiéndonos a pérdidas y hasta quebrantos, poniendo al descubierto la falta de infraestructura desatendida oportunamente por los últimos gobiernos, que declamaron interés social pero no ejecutaron obras", sostuvo.El contexto empeora al advertir sobre "la suba de los combustibles, tarifas, insumos, logística, que lleva al aumento de costos hasta niveles insostenibles" aunque de todos modos enfatiza que "el problema principal que perjudica al extremo al campo y lesiona al conjunto social, es que estamos sometidos a una irracional carga impositiva tanto municipal, provincial como nacional".En este sentido, la Sociedad Rural de Rosario señaló que "en promedio el estado percibe con impuestos un 66,2% de la venta agrícola, siendo la soja la más castigada con un 71%, el maíz un 45,4%; el trigo 68,7% y el girasol 51 %. Convirtiéndose en un riesgo artificial de exagerada magnitud que debe ser corregido sin excusas".Ante un escenario de elevada presión tributaria, la entidad propuso "una reducción real de la carga impositiva global, la discriminatoria como en el impuesto inmobiliario, de manera de recuperar la competitividad perdida" a la vez que exigió "a todo el sector político que se comprometa a reducir su enorme gasto corriente improductivo, ya que es el único de esta sociedad que no ha hecho esfuerzo alguno en eliminar erogaciones superfluas, cargando dicho peso sobre las espaldas de los contribuyentes".Por eso, es que los dirigentes santafesinos consideraron que debe darse una “reducción real de la carga impositiva global, de manera de recuperar la competitividad perdida”. En ese contexto, apuntaron directamente al impuesto inmobiliario, al que consideran “discriminador”.En su reclamo hacia una reforma impositiva general, que reduzca gravámenes de manera significativa, los ruralistas del sur santafesino exigieron que “todo el sector político se comprometa a reducir su enorme gasto corriente improductivo”.Remarcaron que ese sector es el “único de esta sociedad que no ha hecho esfuerzo alguno para eliminar erogaciones superfluas, cargando ese peso sobre las espaldas de los contribuyentes”.En el documento, además, manifestaron estar “siempre abiertos al diálogo y la participación para seguir aportando ideas y acciones” para la provincia de Santa Fe. Los dirigentes ya mantuvieron un encuentro con el gobernador Miguel Lifschitz para plantearle estas situaciones y quedaron en coordinar una nueva reunión para los próximos días.