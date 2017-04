Liga: se abre la cuarta fecha

Con cuatro partidos se pondrá en marcha esta noche la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Recordemos que debido a la falta de adicionales policiales para el domingo, por el encuentro de primera división entre Atlético de Rafaela y Boca Juniors, el fútbol doméstico jugará entre hoy y mañana.

Este jueves habrá dos partidos en nuestra ciudad, otro en Humberto y el restante en Sunchales. En nuestro medio, el partido que comenzará en primer término será el que disputen Ferrocarril del Estado y Unión de Sunchales en barrio Los Nogales, a partir de las 21 (19.30 en Reserva), con arbitraje de Javier Simoncini.

Media hora después, a las 21.30 (20 en reserva), Argentino Quilmes será local ante Atlético de Rafaela con el contralor de Enrique Calderón. El conjunto cervecero no comenzó con el pie derecho y necesita ganar, ante un Atlético que si obtiene los tres puntos alcanzará el liderazgo, al menos hasta que jueguen Ben Hur y el "9".

Para esta noche también está programado el duelo entre Argentino de Humberto y Sportivo Norte, a las 22 (20.30 en reserva) con arbitraje de Víctor Colman. El Negro suma 7 puntos y de ganar también puede ser líder.

Finalmente, entre lo previsto para el jueves, Libertad de Sunchales recibirá al Dep. Ramona en duelo de necesitados, desde las 22 (20.30 en reserva) y arbitraje de Guillermo Tartaglia.

Para el viernes quedarán los otros tres encuentros: Brown de San Vicente vs. Ben Hur (20 y 21.30), Gisela Trucco; La Hidráulica de Frontera vs. Peñarol (20 y 21.30), Guillermo Vaccarone; y 9 de Julio vs. Florida de Clucellas (20.30 y 22), Franco Ceballos.

Posiciones: 9 de Julio y Ben Hur 9 puntos; Sp. Norte, Florida y Atlético 7; Unión 6; Peñarol 4; Libertad, Argentino de Humberto y Brown 2; Ferro y Quilmes 1; Ramona y La Hidráulica 0.