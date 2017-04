Lanzan hoy el concurso de ideas innovadoras

Hoy a las 19, en la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, se realizará el lanzamiento del concurso de ideas innovadoras "INNOVACCION" 2017, que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela.Esta actividad, libre y gratuita, se enmarca en el día de la creatividad y la innovación y contará con la presencia de representantes de Idea.me quienes brindarán una charla sobre crowdfunding o financiamiento colaborativo y algunos casos de éxito.Cabe destacar que este concurso tiene como objetivos generar un espacio participativo para la propuesta de ideas innovadoras, impulsar a los jóvenes a generar ideas que resuelvan problemas de la ciudad y crear un banco de ideas de la Municipalidad que contribuya a la construcción de nuestra ciudad.El jurado está integrado por representantes de las diversas instituciones: Cámara de Empresarios Desarrolladores Informáticos, INTI Rafaela, Instituto Praxis, Consejo Universitario de Rafaela, Cámara de Diseñadores en Comunicación Visual, Cámara de Profesionales del Marketing de Rafaela y la Región, Agencia de Desarrollo Local - ACDICAR, INTA Rafaela, Universidad Nacional de Rafaela y funcionarios municipales que se vean involucrados en las ideas propuestas.En la primera edición participaron más de 150 jóvenes de todas las instituciones universitarias y terciarias de la ciudad y algunas escuelas secundarias quienes conformaron 34 grupos de trabajo y propusieron 42 ideas innovadoras para solucionar problemáticas locales. Ellos trabajaron junto con el equipo tutor y los funcionarios del municipio de las áreas vinculadas a los temas propuestos, siempre con el acompañamiento y la evaluación del jurado.En el 2016 resultaron ganadores 3 ideas - proyectos que se encuentran en una fase de implementación. Ellos son Grupo Mo.P.S que consiste en un Módulo Polivalente Sustentable, un equipamiento urbano concebido como espacio de encuentro social, conectividad tecnológica y concientización sustentable. Al estar construido con materiales ecológicos y utilizar energía solar, sirve como modelo a la comunidad sentando conciencia para comprender mejor estas tecnologías y comenzar a familiarizarse con las mismas. Es fácilmente transportable y 100% autónomo, pudiendo localizarse en cualquier sitio de la ciudad que reciba luz solar, transformándolo por completo. Al poseer las mismas dimensiones que un automóvil, puede ubicarse en la calle, quitando un espacio de estacionamiento para devolverlo a los ciudadanos. Cada Mo.P.S. cuenta con los siguientes servicios: equipamiento de bancos y mesas de apoyo para 10 personas, cargadores para cinco celulares al mismo tiempo alimentados con energía solar, conexión a internet Wi-Fi libre para todos los usuarios, estacionamiento para bicicletas y cestos para clasificación de residuos.Por otro lado, el Grupo A3 propuso un Corralón solidario para Rafaela, pensado para aquellas personas que quieren construir, mejorar o reparar su vivienda y no poseen los recursos económicos necesarios para la compra de los materiales. La función del mismo es ser el nexo entre personas o empresas que donen materiales de construcción y mobiliario que ya no utilizan y familias que necesitan mejorar su casa. A partir de este sistema se busca la ayuda social a quien lo requiera y la recuperación y puesta en valor de materiales que de otra manera serían desechados.Finalmente, el Grupo Tecnologizados presentó el proyecto de Fluidos no newtonianos los cuales tienen la cualidad de aumentar su viscosidad con la velocidad de deformación, actuando como un lubricante a velocidades bajas. Sin embargo, cuando esta aumenta, se incrementa la viscosidad y el material se comporta como un sólido. En función de esto, se propuso la fabricación de lomos de burro rellenos con estos fluidos (el más económico es una mezcla de maicena y agua, con un conservante para prolongar la vida útil). Los mismos no opondrán resistencia a los vehículos que circulen a bajas velocidades, mientras que se comportarán como un sólido ante velocidades altas. Además, se propuso que dichos artefactos sean móviles, para poder emplazarlos a gusto en zonas según la necesidad ya sea esta permanente o temporaria (zonas más propensas a accidentes, zonas cercanas a algún acto, encuentro o festividad donde sea necesario regular la velocidad de circulación, etc.).