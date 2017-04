¿Silva por Fabra?

A Boca se le viene un partido chivo, contra un equipo que está lejos de encontrarse en su mejor momento pero que en condición de local suele hacerse fuerte: el Atlético de Rafaela de Juan Manuel Llop. Sin embargo, a Guillermo Barros Schelotto no es el andar de la Crema lo que le preocupa sino las dimensiones del campo de juego: sabe que en cancha chica la cosa puede complicarse. Es por eso que, teniendo en cuenta las circunstancias y lo que pasó el último fin de semana, analiza algunas variantes. La primera y más resonante es la que involucra a uno de los futbolistas que más quieren los hinchas de Boca: Frank Fabra. Al colombiano suelen elogiarlo por la facilidad que tiene para pasar al ataque, el tema es que a la hora de defender muchas veces queda pagando. Y ahora, justamente, pagaría con su salida esos desaciertos. A Fabra lo condenó el hecho de haber retrocedido mal en la jugada que terminó en el empate de Patronato. Hubo otros culpables (ver Una siesta y un gol), es cierto, pero la quietud del colombiano mientras se gestaba el 1-1 fue una de las cosas que más molestaron. Y lo pagaría el domingo vs. Rafaela: aunque Guillermo todavía no lo haya confirmado (el entrenamiento fue a puertas cerradas), existen serias posibilidades de que lo saque del equipo para incluir a Jonathan Silva, de mejor perfil defensivo. Pero el colombiano no es el único al que el Mellizo analiza sacar del equipo: también saldría Nazareno Solís, quien fuera titular ante Patronato por Centurión, lesionado. Contra la Crema no iría el ex Talleres sino Junior Benítez o Zuqui, quien, en caso de entrar, se movería por la banda derecha, haciendo que Pavón cambie de costado. Rossi; Peruzzi, Vergini, Insaurralde y Silva; Pablo Pérez, Barrios y Bentancur; Pavón, Benedetto y Zuqui o Junior Benítez sería el equipo. De todas maneras, Guillermo tiene varias práctica por delante para definirlo. Habrá que ver qué decide.