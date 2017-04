Macri ratificó que no habrá paritaria nacional docente

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente Mauricio Macri ratificó ayer la negativa del Gobierno a convocar a una paritaria nacional docente, al considerar que "habiéndose fijado el mínimo" corresponde a los gobernadores a llevar adelante las negociaciones salariales con los sindicatos del sector educativo.Con el conflicto todavía latente, a pesar de que se redujo la cantidad de medidas de fuerza, el mandatario insistió en que corresponde a cada una de las provincias encarar las paritarias en cada jurisdicción. "La paritaria queda clara. Habiéndose fijado el mínimo, corresponde a cada gobernador. Porque los docentes, como los médicos, como los policías, son empleados provinciales y tienen que decidir (ellos) cuál es su acuerdo salarial. Esto está clarísimo, lo hemos demostrado una y otra vez, y creemos que ese es el camino", sostuvo el jefe de Estado.En conferencia de prensa en la ciudad entrerriana de Paraná, el líder del PRO insistió además en que la Argentina tiene "un problema de calidad en la educación pública" y resaltó que por ello "no hay igualdad de oportunidades". "Eso significa juntarse Nación, provincias, municipios, gremios docentes y padres.El principal desafío que tenemos por delante los argentinos es, como en otros campos, decirnos la verdad, poner el problema sobre la mesa y empezar a resolverlo", destacó Macri, luego de realizar varias actividades en la capital de la provincia litoraleña acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el gobernador local, Gustavo Bordet.Asimismo, el Presidente se quejó del rechazo de los sindicatos a la creación de un ente para evaluar a los maestros, tal como pretende el Gobierno: "¿Cómo puede ser que los gremios digan que no quieren un instituto de evaluación? Los problemas no se resuelven escondiéndolos debajo de una alfombra, los problemas se resuelven encarándolos. Lo primero es reconocer que tenemos problema y queremos que nuestros chicos tengan futuro"."Si no hay capacitación, nos vamos a quedar sin trabajo y no vamos a poder resolver los problemas de la pobreza", señaló el jefe de Estado, quien agregó que esa problemática "se resuelve generando empleo, empleo de calidad que viene de la mano de la buena educación".Macri también recordó que las pruebas Aprender arrojaron como resultados que "apenas 1,5 de cada 10 alumnos que están ingresando a una escuela pública en la Argentina van a conseguir un buen trabajo, porque la mitad no termina; y de la mitad que termina el 30 por ciento, solo el 30, tiene los conocimientos básicos de matemáticas". Y concluyó: "El desafío es sentarse y decir qué vamos a cambiar, porque más de lo mismo va a provocar más resultados negativos, resultado que creció muchos durante esto últimos 10 años".PANAMA PAPERSPor otra parte, Macri celebró el fallo del juez federal Sebastián Casanello en la causa en su contra por los Panamá Papers y destacó que "desde el primer día" había dicho que "no había ningún delito" en torno a su participación en las sociedades offshore no declaradas. "No había ningún delito que se me indilgaba", afirmó Macri durante una conferencia de prensa que brindó en Entre Ríos, donde además sostuvo que "la Justicia debe actuar en tiempos más rápidos".El juez Casanello, sobre la base de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), se declaró este martes incompetente en la causa contra Macri por entender que no hay elementos para avanzar por el delito de lavado de dinero y dividió el expediente entre dos tribunales.