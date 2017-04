Imputaron a quien mató a su exmujer

A partir de las 11:30 de la mañana de ayer, en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial, se desarrolló una audiencia imputativa a Julio Alberto Allende, de 62 años, por el homicidio de su expareja, Noemí Alejandra Salvaneschi, de 49, asesinada el lunes a la tarde en la ciudad de Frontera.Se supo además, que hoy a partir de las 10, se realizará la audiencia de medidas cautelares al ahora imputado, donde podría recibir prisión preventiva. El fiscal que investiga el caso es el Dr. Martín Castellano.De la audiencia imputativa formaron parte el fiscal Martín Castellano, el defensor del Servicio Público de la Defensa Penal, José María Flores, y el juez de IPP, Alejandro Mognaschi.El imputado, de 62 años, fue pareja de la víctima, y ambos se hallaban en trámites de separación -separados de hecho- desde hace varios meses. Mientras que el hombre residía en una vivienda de calle 50, altura 168 de Frontera -donde sucedió el crimen-; la mujer estaba viviendo en Morteros (Córdoba) desde hace 4 meses.El hecho de muerte se dio en el marco de un triste momento por el que atravesaba la familia, ya que aparentemente Allende le reprochaba a Salvaneschi, el suicidio ocurrido una semana atrás de otra hija de la pareja, de sólo 18 años.No obstante quedó claro en el transcurso de la audiencia, que el homicidio fue el corolario de distintas situaciones de violencia de género previas que el imputado ejercía sobre su expareja.La calificación penal del hecho atribuido al imputado es ser autor del delito de “homicidio doblemente agravado: por el vínculo existente entre autor y víctima, y por mediar violencia de género” (arts. 79 y 80 del CP).Cabe destacar que en la audiencia, el fiscal Castellano presentó 28 evidencias y que el acusado se abstuvo de declarar, haciendo lo mismo su defensor que no presentó objeciones.Noemí Salvaneschi, de 49 años, murió tras ser apuñalada, y por el hecho se detuvo a su marido como presunto responsable del crimen.Todo ocurrió en la localidad de Frontera el lunes por la tarde, cuando Julio Allende, de 62 años, apuñaló a su exmujer mientras discutían, con seis puñaladas mortales.Personal policial se hizo presente en la propiedad ubicada en calle 50, a la altura catastral de 168, procediendo a la aprehensión y traslado a dependencia policial de la Comisaría 6ª de Frontera del individuo.A su vez, se secuestró el cuchillo utilizado, que sería de metal con una hoja de unos 20 a 30 cm. de largo, como así también otros elementos relacionados con el hecho.Sorprendió la furia del atacante, que no tuvo contemplaciones, ya que no tuvo en cuenta que en el momento de la matanza estaban presentes y eran ocasionales testigos, un nieto de 5 años, y una hija de 24 que llevaba un bebé en sus brazos.La discusión entre los integrantes de la pareja se inició a las 15:56 y el tema del conflicto era el suicidio de su hija de 18 años ocurrido la semana anterior.Noemí Salvaneschi murió el lunes minutos después de las 16:00 en el interior de la vivienda del imputado en la ciudad de Frontera, cuando la mujer estaba de visita en el lugar, a raíz de la puñalada recibida que le provocó shock hipovolémico por la lesión punzocortante.