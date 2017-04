"Ladrilleros" seleccionado en un festival de cine

"Quiero compartir una hermosa noticia, recién me entero que 'Ladrilleros' quedó seleccionado en la categoría: Cortometraje Internacional Documental, del Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo Construir Cine 2017. Qué gran alegría", expresa la rafaelina Ana Paula Rosillo Alexandroff en su muro facebook, directora del documental.

Participará junto a otros documentales de diferentes países: Memorias del Table Dance de Silva Lázaro (México), Foira da Caixa de Edu Camargo (Brasil), La memoria del bosque de Anabella Rivero y Martín Alba (Argentina), El más grande de Gastón Escudero (Argentina), Children of soil de Uttarayan Sengupta (India), My Window de Bahaa El Gamal (Egipto), Mercado de Luciano Giardino (Argentina), A Life in Chains de Federica Vairani y Manuel Marano (Italia), Trenzar y Vivir de Luis Fernando Malagón Vargas y Laly Malagón Vargas (Colombia), Seiamake de Luis Fernando Malagón Vargas (Colombia) y Cuadras de Joan O'Neil (Chile).

Construir Cine es organizado por la Fundación UOCRA para la educación de los trabajadores constructores a través de su señal televisiva Construir TV, con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), de su señal televisiva INCAA TV y su plataforma On Demand Odeon y el auspicio de UOCRA cultura.

Hay varias categorías para este festival; en el caso del cortometraje internacional documental que resulte ganador, es decir que obtenga el primer puesto, se hará acreedor de la suma de 7.000 pesos.

"LADRILLEROS"

Se trata de un documental de 26 minutos, que establece una mirada sobre el trabajo en las ladrillerías de Rafaela, una labor poco conocida y un relato de vida que debe ser visibilizado. En Rafaela ha habido numerosas ladrillerías desde su fundación en 1881. Incluso, dos de ellas han dado lugar a verdaderos emblemas de la capital del departamento Castellanos: Antonio Podio y Simón Chicco donaron, respectivamente, los terrenos donde actualmente se sitúan el cementerio municipal y la Placita Honda del barrio San Martín.

Fue estrenado el 19 de junio en UCES Centro. Había sido seleccionado en 2014 en la sección Unitario de TV del concurso organizado por el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, a través del programa "Espacio Santafesino".

La idea surgió a partir de generar un desarrollo audiovisual creativo, desde la necesidad de indagar en una mirada hacia adentro, vinculada con el imaginario colectivo de la zona, que busque referenciar la vida de ciertas personas y personajes de Rafaela.

Ficha técnica: Idea y dirección: Ana Paula Rosillo. Producción: María Acosta, Adriana Tarnousky. Cámaras: Luciano Prósperi, Andrés Dentoni. Sonido: Adriana Tarnousky. Música: Jerónimo Rubino. Locución y prensa: Juan Garmendia. Animación: Beto Bellezze. Edición: Luciano Prósperi. Gráfica: David Ponroy. Dibujos: Mario Russo. Fotos: Juan Manuel Romero. Elenco Artístico: ladrilleros Antonio Omar Caballero y Juan Carlos Barrientos; propietario de la ladrillería Otmar Burdisso.