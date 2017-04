"No puede haber más ostentación"

Las instituciones deportivas suelen pasan por momentos delicados. En su rica historia, Libertad de Sunchales ha tenido momentos buenos, regulares y malos, como le ha sucedido a muchos clubes. El presente tiene un signo de interrogación de cara al futuro, por situaciones propias y un contexto local y regional que también tiene su cuota de incidencia.Pese a que aún los torneos de la Liga Nacional de Básquetbol y el Federal A de fútbol tienen un buen tramo por delante hasta su finalización, la Comisión Directiva encabezada por el Dr. Eduardo Grosso tomó la decisión de empezar a mostrar el panorama a los socios para que empiecen a involucrarse en decisiones que se tomarán el mes que viene."Lo que no quiero como presidente y mi Comisión Directiva, es que comprometamos al Club más allá de lo que se pueda. Se va a hacer lo que se pueda hacer, no lo que se quiera hacer". El testimonio más que claro fue expresado por Grosso a LA OPINION en una entrevista extensa que a continuación transcribimos:-Nosotros tenemos una economía global, donde la situación operativa del Club está bien. Hemos hecho algunas reformas financieras y salimos a flote, con un cierre de balance tranquilo. Pero el tema es lo que implican las actividades profesionales, que es donde se nos produce el desfasaje y nos ha dado mucho trabajo mantener dos actividades de elite compitiendo. Durante varios años esto se logró compensar, pero es hora de que lo reformemos.-Siempre de alguna manera la pasión parece desbordar la razón y hoy es tiempo de razonar antes de ponernos pasionales. Por eso citamos a reuniones informativas. El lunes hicimos la tercera, con sondeos de opinión. Fueron más de 80 personas, nos puso bien esto, se escucharon opiniones y posiciones. Vamos a trabajar sobre eso, en vista a la Asamblea Extraordinaria que va a ser a principios de mayo, donde veremos qué modificaciones en concreto vamos a hacer. Son decisiones muy fuertes y definitivas donde no nos tenemos que equivocar, aportándole los datos necesarios al socio para que tome la decisión final.-Aún se está viendo, posiblemente el fin de semana haya algo más concreto, pero las alternativas pasan entre un 30, 35 o 40, porque la cifra que estamos gastando cubre el 70 por ciento del presupuesto del club. Es demasiada erogación, más en los tiempos que se viven, termina siendo casi una cifra obscena. Estamos en una región que pasa por momentos evidentemente difíciles, el tema de la ostentación entre otras cosas se nos hace difícil de llevar. Los sponsors nos apoyan pero nos piden una mayor austeridad.-Ha sido una causa, entre otras, que nos hiciera sincerarnos. Que la gente sepa crudamente cual es la situación del Club. Porque si continuamos con este ritmo de gastos, en un año vamos a tener una cifra poco menos que impagable. Me parece que este es el momento, porque si bien estamos compitiendo, la situación está más o menos definida deportivamente, con el fútbol a un paso de salvarse del descenso que fue nuestro gran objetivo luego de algún tipo de disturbio que tuvimos (NdR: la complicada salida de Danilo Tosello). Y ahora estamos peleando la Reclasificación.En el basquet estamos para jugar la postemporada cuando teníamos un equipo poco menos que para salvarnos del descenso. Deportivamente está bárbaro, pero eso luego se traduce a los números y la realidad. Entonces hay que ser reflexivo y pensar como modificar esta situación para que sea viable y sustentable lo que hagas.-Esa es otra cuestión, no es solo el caso de Libertad. Sucede con clubes de primera división, como Colón, o Atlético de Rafaela. Cuando cortás 100-150 entradas en algún tipo de actividad profesional, es para llamarte a la reflexión. Es claro que tiene incidencia.-Socios 2.800 y con los becados superamos los 3.000. Empleados se divide en dos, los de planta permanente que deben estar por arriba de los 60, y los contratados que son para los servicios de mayores obras (eléctricas, construcciones), calculo que 50 más, 110-120 en total. Más la relación de dependencia no deportiva, sueldos que salen de la administración central, pero que obviamente se utilizan para cubrir técnicos, profesores, monitores. Con el fútbol y basquet hemos reestructurado las inferiores, los resultados han sido buenos, pero con un costo importante.-Tiene que ver desde el punto de vista de la apoyatura, es un sponsor importante nuestro. Tiene toda la intención de seguir junto a nosotros y nos solidarizamos con su situación, es un tema muy delicado y de incertidumbre. Tenemos que tener el comportamiento adecuado, por eso no ostentar, manejarnos en los planos más competitivos que podamos pero teniendo en cuenta que debemos ser austeros. Poner límites que en otra época no se ponían y ahora son necesarios.-El fin de semana vamos a reunirnos con los sponsors para ver cual es su opinión también. En los trabajos de grupos deben participar todos para que salga el menor margen de equivocación posible. Que elijamos algo viable y sustentable, que venir al Club signifique hablar de deporte y no permanente de qué recursos tenemos y como emplearlos, como pasa en las instituciones hoy en día.