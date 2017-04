Los 104 goles de Inferiores

Pasó una nueva fecha del torneo Oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. En el tercer capítulo se anotaron 57 goles en la Zona Norte y 47 en la Zona Sur, con Atlético de María Juana como ‘ventana’.Dep. Aldao 1 (Ezequiel Caglieris) - Dep. Tacural 0, Arg. Vila 2 (Andrés Pereyra y Axel Perlo) - Arg. Humberto 0, Dep. Ramona 0 - Tiro Federal 4 (Nicolás Orellano x 2, Gianfranco Berolín y Joaquín Ignacio), Ind. Ataliva 2 (Osvaldo Peretti y Marcelo Silva) - Sp. Roca 0. A Moreno le dieron los puntos ya que Unidad Sancristobalense no presentó la divisional.Dep. Aldao 8 (Esteban Zanabria x 3, Nicolás Leurand x 2, Ricardo Strumia x 2 y Erik Iturre) - Dep. Tacural 0, Arg. Vila 2 (Guillermo Mallet y Axel Noriega) - Arg. Humberto 3 (Ciro Leineker x 3), Dep. Ramona 2 (Brian Feriger y Fabián Quiroga) - Tiro Federal 0, Ind. Ataliva 2 (Lisandro Coronel y Bruno Villalba) - Sp. Roca 1 (Nicolás Vasallo), Unidad Sancristobalense 0 – Moreno 1 (Matías Urquijo).Arg. Vila 1 (Pablo Moreyra) - Arg. Humberto 1 (Franco Lescano), Dep. Ramona 3 (Mateo Masuero, Gabriel Battalino y Mateo Guglielmone) - Tiro Federal 2 (Tomás Cerrudo y Natanael Villalba), Unidad Sancristobalense 0 – Moreno 1 (Fernando Turquetti). Al Dep. Aldao e Independiente Ataliva le dieron los puntos ya que el Dep. Tacural y Sp. Roca, respectivamente, no presentaron las divisionales.Dep. Aldao 4 (Maximiliano Lucero x 2, Uriel Iturre y Bautista Beccaria) - Dep. Tacural 0, Arg. Vila 1 (Leonel Rolón) - Arg. Humberto 6 (Federico Vercelli x 2, Gianfranco Grande x 2, Rodrigo Flores y Lautaro Cinturión), Dep. Ramona 1 (Manuel Iglesia) - Tiro Federal 0, Ind. Ataliva 5 (Sebastián Sereno x 3, Ciro Alberto y Nicolás Cejas) - Sp. Roca 0, Unidad Sancristobalense 1 (Heber Sandoval) – Moreno 5 (Nahuel Bett x 2, Paulo Rosales, Gastón Fernández y Jonatan López).Sportivo Roca vs. Deportivo Ramona, Tiro Federal vs. Argentino Vila, Argentino Humberto vs. Deportivo Aldao, Deportivo Tacural vs. Moreno de Lehmann, Independiente Ataliva vs. Unidad Sancristobalense.San Martín 0 - Dep. Josefina 2 (Bruno Martina y Emanuel Amellone), Bochazo 1 (Ezequiel Segovia) - La Hidráulica 3 (Joel Busto, Federico Bailone y Walter González), Zenón Pereyra 2 (Santino Turina y Renato Correa) - Sp. Santa Clara 0, Talleres (MJ) 0 - Florida de Clucellas 2 (Juan Cruz Montenegro x 2).San Martín 2 (Benjamín Callebaut y Francisco Colombani) - Dep. Josefina 3 (Fabio Ruffino, Kevin Gómez e Ignacio Storpone), Bochazo 1 (Pablo Zapata) - La Hidráulica 1 (Rodrigo Caballero), Zenón Pereyra 1 (Santino Turina) - Sp. Santa Clara 0, Talleres (MJ) 0 - Florida de Clucellas 1 (Daniel Dobler).San Martín 2 (Juan Ignacio Forzani y Nicolás Monero) - Dep. Josefina 0, Bochazo 0 - La Hidráulica 2 (Andrés Ceballos y Leonado Franco), Zenón Pereyra 1 (Mateo Bonino) - Sp. Santa Clara 0, Talleres (MJ) 0 - Florida de Clucellas 0.San Martín 8 (Facundo Canavese x 2, Franco Borgarello Boschetto x 2, Luca Bonsolan x 2, Alexis Carossi y Luciano Nieremberger) - Dep. Josefina 0, Bochazo 2 (Francisco Eier y Alexis Alvelo) - La Hidráulica 5 (Facundo Baudi x 3, Giuliano Bertolli y Ezequiel Vocos), Zenón Pereyra 3 (Gastón Bruno, Lucas Bossio y Lisandro Lussi) - Sp. Santa Clara 1 (Santiago Rosa), Talleres (MJ) 0 - Florida de Clucellas 4 (Mateo Avila, Xavier Ruppen, Agustín Mansilla y Jorge Ruppen).Florida de Clucellas vs. Zenón Pereyra, Sp. Santa Clara vs. Bochófilo Bochazo, La Hidráulica vs. San Martín de Angélica, Deportivo Josefina vs. Atlético María Juan. Libre: Talleres María Juana.