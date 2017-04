Garavano y Michetti tomaron distancia

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró ayer que el Gobierno tiene que ser "muy prudente y ver que las instituciones funcionen" ante el pedido de juicio político que realizó la líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. "No puedo entrar a juzgar en detalle las cuestiones que ha señalado la diputada, que ha presentado un pedido de juicio político y ella señala tener elementos. Eso es lo que tendrá que analizar en su momento la Comisión de Juicio Político del Congreso", sostuvo el funcionario judicial.En diálogo con Radio La Red, el integrante del Gabinete señaló que tiene "una buena relación institucional" con el titular del máximo tribunal. "Lo conocía previamente, poco, y en este año y medio hemos tenido un diálogo institucional, como con el resto de los ministros de la Corte", agregó. Ante la dura presentación que realizó la ideóloga de Cambiemos contra Lorenzetti, Garavano advirtió que va a "ser muy cuidadoso con esto", ya que remarcó que "se trata de una representante importante del espectro del Gobierno y es una acusación contra el presidente de la Corte". "Tenemos que tratar de ser muy prudentes y ver que las instituciones funcionen y se analicen las cuestiones que plantea la diputada", destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos. De esta manera, el titular de la cartera judicial ratificó la línea del Gobierno de evitar meterse en la dura pelea que mantienen Carrió y Lorenzetti y que en las últimas semanas llegó a su punto más álgido.La vicepresidenta Gabriela Michetti sumó su voz a la del Gobierno y aseguró que las denuncias y el pedido de juicio político de Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti , son un tema que deberá resolver la Cámara de Diputados. Michetti defendió al juez, a quien calificó como "un señor de bien en el ejercicio de sus funciones", pero también se preocupó por destacar el rol de la líder de la CC-ARI en el seno de Cambiemos."Siempre dije que Carrió le hace bien a la política porque está presente con temas que son fundamentales para nuestra política, que es ligar ética al ejercicio de la función pública", afirmó Michetti, quien amplió diciendo que había tomado distancia de la polémica. "No tengo en absoluto ningún dato que me diga que el presidente de la Corte tenga semejante situación como para ser acusado en un juicio político", dijo entonces.