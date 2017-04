Lorenzetti le iniciará acción civil a Carrió

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, envió ayer por la mañana una nueva carta documento a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, en la que criticó su decisión de "persistir en declaraciones difamatorias" en su contra en el marco de un enfrentamiento que se encuentra en su punto más álgido. "Niego todas las acusaciones que usted efectúa falsamente", sostuvo el titular del máximo tribunal en el texto, a la vez que acusó a la diputada nacional de "presionar al Poder Judicial", para añadir que "no habiendo cesado su conducta, no me queda otro camino que proceder a iniciar acción de responsabilidad civil por daños".La nueva carta documento se da días después de que Carrió ratificara sus denuncias contra el oriundo de Rafaela y en el marco de una dura disputa entre ambos que en las últimas semanas llegó al punto más conflictivo, con el pedido de juicio político."Desde enero de 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna", dijo Lorenzetti, quien acusó a Carrió de "persistir" en sus declaraciones en su contra. Además, el juez acusó a la diputada de violar la independencia del Poder Judicial: "es grave la afectación de la independencia del Poder Judicial, usted ha dicho que quiere modificar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabe perfectamente que el tribunal no acepta ni aceptará presiones de este tipo". "Pretende que los jueces no investiguen su patrimonio, ya que es evidente que su último ataque pretende que yo incida sobre la decisión de jueces" en referencia a las críticas de la diputada a la Cámara Federal que reabrió una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. "Quiero aclarar que no tengo ninguna relación con la denuncia penal que usted ha mencionado, ni conozco los hechos, ni pongo en duda su honradez", aclaró luego que Carrió lo acusó a él de "operar" en la Justicia para que se reabra la causa en su contra."Creo que el país espera de nosotros un comportamiento responsable y un espíritu sereno, que no se compadece con una suerte de guerra política que usted ha iniciado, en la cual no participaré. No hace bien a la República y tampoco favorece la seguridad jurídica ni el Estado de derecho", precisó Lorenzetti en el documento legal que fue enviado a los dos domicilios en los que suele residir la legisladora nacional, uno en Exaltación de la Cruz, y el otro en la Ciudad de Buenos Aires.