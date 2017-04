"No existe un plan para salir de la decadencia"

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El economista Miguel Angel Broda aseguró ayer que el Gobierno no tiene "un plan económico para sacarnos de la decadencia" y, en consecuencia, advirtió que la Argentina "es un enfermo grave"."La reactivación es muy escasa, poniendo en riesgo los objetivos a largo plazo. Este es un enfermo grave muy complicado. La Argentina enfrenta un problema de configuración de política macroeconómica de extraordinaria magnitud", alertó.En declaraciones radiales, Broda evaluó: "si tengo una sola bala, juego para bajar la inflación. Esa es la precondición para volver a país normal". "Pero bajar la inflación con la tasa de interés va a tener costo en empleo. Hay que tratar de hacer los menores remiendos posibles, para no dañar el traje de largo plazo. Necesitamos un plan, una coordinación que no hay", enfatizó. Además, señaló que "el resto del mundo está dudando mucho si nos podemos hacer país normal".Por otra parte, también cuestionó a los vicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, como días atrás lo había hecho otro economista, José Luis Espert. "Pueden ser ejecutivos muy exitosos en la vida privada, pero no están entrenados para esto. Los ministros son gerentes, se puede ser muy exitoso en una empresa, pero yo como CEO de Techint duraría medio día. Paolo Rocca me daría una patada del tamaño de Brasil. Por algo las especializaciones existen", sostuvo Broda.WASHINGTON, 19 (AFP-NA). - El Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró un leve optimismo sobre el crecimiento mundial, pero alertó sobre el riesgo de una "guerra comercial" alimentada por las presiones proteccionistas en Estados Unidos y Europa. Luego de avanzar 3,1% en 2016, la economía mundial deberá crecer 3,5% en 2017, marcando una ligera mejora de 0,1 puntos en comparación con la anterior previsión del pasado enero, anunció el FMI en su informe semestral. Fue una inusual revisión al alza de la previsión de crecimiento (la primera en dos años) aunque el mismo Fondo la describe como "modesta". Para 2018, prevé un alza de 3,6%."La economía global parece ganar impulso, podríamos estar en un punto de inflexión", dijo Maurice Obstfeld, director del Departamento de Investigaciones del FMI. "Pero aunque las cosas se ven bien, el sistema de relaciones económicas internacionales (construido) tras la Segunda Guerra Mundial está bajo severa presión", advirtió. Para 2017, la previsión también se revisó al alza en la zona euro (+1,7%), incluyendo Alemania, Francia y España, pero también en Japón (+1,2%) y China (+6,6%), y se mantuvo invariable a un nivel elevado en Estados Unidos (+2,3%).Reino Unido deberá crecer 2%, es decir 0,5 puntos más de lo previsto en enero, sobre lo que el FMI reconoce una "materialización más progresiva de lo previsto" de los efectos negativos de la salida programada de la Unión Europea. También en el lado positivo, Brasil, que sufre una histórica recesión, deberá retomar este año la senda del crecimiento con un tímido 0,2%, gracias a "una reducción de la incertidumbre política" en la primera economía latinoamericana.