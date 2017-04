ETAR: la flota más moderna de la Provincia

En una charla reciente con uno de los titulares de la empresa ETAR, Horacio Michelod, comentó algunas acciones que se están implementando por el bienestar y seguridad del pasajero. Sabiendo que hay horarios que el servicio colapsa, Michelod decía que está implementando tecnología de última generación como cámaras, audios y gps los que le permite monitorear ubicación de la unidad, cantidad de pasajeros entre otras cosas. Todo esto le hace que pueda tomar previsiones hasta por ejemplo 15’ antes de la partida del coche (este servicio ya se pone en práctica desde Sunchales) pero ocurre que a último momento se produce un aluvión de pasajeros que hace que todas las previsiones tomadas se desmadren, se salgan de control.Consultado sobre el tramo Monigotes – Sunchales, Michelod dijo que la salida por el cambio de recorrido del servicio San Cristóbal – Rafaela hizo que la unidad proveniente del norte no pudiera hacer más de refuerzo, recordemos a los lectores que ese servicio se cambió de ruta porque los responsables del mantenimiento de la ruta 69s, Moisés Ville, no cumplían con lo acordado mediante convenio de la DPV. Como en ese momento ya la flota de colectivos de ETAR estaba modernizada, el estado calamitoso de la vía hacía romper las unidades afectadas a ese trayecto.Este servicio será restablecido apenas esté pavimentada la 69S y se terminaría con esta cuestión poco grata por el momento. Mientras tanto nos refería el titular de la empresa que para paliar este déficit se está buscando un conductor que resida en Sunchales para tenerlo a mano ante cualquier contingencia ya que quedaría una unidad en esa ciudad.También se le preguntó qué opinión tenía acerca de las declaraciones del ministro de transporte, José Garibay, los senadores Alcides Calvo y Felipe Michlig en ocasión de su visita al comité de cuenca de Palacios, oportunidad en la que los funcionarios destacaron la calidad de la flota de vehículos de ETAR y todos coincidieron que es la flota más moderna de la Provincia, Michelod lejos de sorprenderse dijo que aunque no lo parezca a veces todo lo hace en función del pasajero y de las 28 familias que viven de ETAR, "cómo no vamos a invertir en esto que es lo único que sabemos hacer, y estamos tratando de inculcarles estos procederes a nuestros hijos".Por último en otro pasaje de la charla un hecho que no dejó de asombrar es la colaboración que siempre tuvo la empresa con situaciones de catástrofes en nuestra provincia, y hubo que sacarle con tirabuzón en qué consistía esa ayuda y dijo que poniendo el combustible para los camiones que llevaban asistencia a los damnificados, entre otras cosas y por último pidió Michelod usar este medio para decirle al pasajero que aunque no parezca siempre está pensando en buscar soluciones a los problemas que se les puedan llegar a dar, que no maltraten al personal (guarda, chofer) dado que ellos arriba del micro no pueden darles soluciones definitivas en ese momento. También dijo sentirse orgulloso ya que a raíz de la catástrofe Monticas, ese recorrido le fue ofrecido a ETAR por lo antes mencionado, pero los directivos desistieron de la oferta por cuestiones personales y organizativas.