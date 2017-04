Vuelve el básquet local

Se terminó el receso por el fin de semana Santa y desde este miércoles volverá la actividad oficial a la Asociación Rafaelina de Básquet. En Primera División se cerrará la tercera fecha del Torneo Preparatorio y comenzará la cuarta, mientras que en Formativas se jugará de manera íntegra la tercera jornada del Apertura.En la categoría principal, este miércoles a las 22:00, en el Hogar de los Tigres, Libertad de Sunchales recibirá a Peñarol en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona "B" del Torneo Preparatorio. El encuentro debía jugarse anoche, pero debido a alteraciones en la actividad de la Liga de Desarrollo para los Tigres, pasó para hoy.Mientras se cierra la tercera, también en Sunchales se abrirá la cuarta. En la Fortaleza del Bicho, Unión recibirá a Sportivo Ben Hur a partir de las 22:00, partido válido por la Zona "A", la cual se completará el domingo desde las 20:30 con Independiente y Argentino Quilmes en el Carlos Colucci.Por su parte, la Zona "B" comenzará el viernes a las 21:30 en el Lucio Casarín con Atlético y 9 de Julio, en tanto que se cerrará el martes 25 a las 21:30 con Peñarol - Libertad en barrio Villa Rosas.la actividad se desarrollará con tres tiras el sábado, mientras que el lunes se jugará el clásico sunchalense entre Unión y Libertad "B".La programación es la siguiente:, desde las 10:00: Libertad vs. Peñarol (U13, U17, U15 y U19); 9 de Julio vs. Independiente (Premini, Mini, U13, U17, U15 y U19); Ben Hur vs. Argentino Quilmes (Premini, Mini, U13, U17, U15 y U19). Lunes, desde las 18:00: Unión vs. Libertad "B" (U15 y U17). Libre: Atlético.