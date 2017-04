Hockey: CRAR al Regional B

Del jueves 20 al domingo 23 de abril se desarrollará el Campeonato Regional B del NEA, organizado por la Asociación Santafesina de Hockey y fiscalizado por la Confederación Argentina. El mismo se disputará en cuatro zonas y tendrá como escenarios el sintético de la ASH en la capital provincial, la cancha de Santa Fe Rugby y la de Alma Juniors de Esperanza.CRAR, con su equipo principal, integrará la Zona A y tendrá como rivales a La Salle B, Universitario del Nordeste y El Quillá. En total serán cuatro zonas, con clubes de esta zona del Litoral y Noreste argentino.El fixture del equipo rafaelino es el siguiente: jueves 20, en cancha de Santa Fe RC, a las 8:30 vs. Universitario del Nordeste; jueves 20 en el sintético de la ASH, a las 17:30 vs. La Salle B. Viernes 21, en Santa Fe RC, a las 11:30 vs. El Quillá.Los entrenadores Matías Rodríguez y Nicolás Navarro definieron el plantel que estará tomando parte del certamen. El listado de jugadoras está conformado por: Agostina Acosta, Virginia Aimar, Magalí Allassia, Abril Beltramino, Evangelina Beltrocco, Elena Brown, Geraldina Dardati, Celeste De Carli, Gisel Demartín, Pamela Domínguez, Andreína Henzenn, Delfina Imhoff, Catalina Ingaramo, Virginia Jacquat, Agostina Monteporsi, Florencia Rossetti, Camila Salamano y Joaquina Zapata.El cuerpo técnico se completa con Alejandro Chiavón (PF), Fabián Montesano (asistente técnico) y Silvia Perlo (Jefa de Equipo).