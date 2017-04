Macri tiene consenso entre los argentinos

El presidente Mauricio Macri aún tiene aliento político entre la población a pesar de que las dudas sobre el futuro económico no son pocas, según muestra un reciente sondeo de la encuestadora santafesina Alejandrina Retamar en Ciudad de Buenos Aires y GBA, Rosario, Córdoba y Mendoza.De esta manera, un 65 % de los encuestados no ve para nada bien el desenvolvimiento de la economía; aunque el 46 % le cree al Presidente cuando afirma que la economía ya está despegando. Así y todo, un 41 % no le cree.Otro dato interesante: el 56 % de los entrevistados coincide en que la herencia recibida es muy grave y por eso la economía tarda en reaccionar, pero el 60 % cree que la economía ya debería mostrar signos de recuperación.LOS PAROSEn torno de los paros (en general), la población indagada fue letal: el 70 % opinó que los paros son para "crear disturbios" y porque "son unos vagos que no quieren trabajar" (respuestas inducidas). Sólo el 29 % cree que "son justos, pero exagerados".No menos duros fueron los encuestados con los paros docentes: el 71 % piensa que "algo de razón tienen, pero aprovechan" y "son unos vagos que no quieren trabajar". El 29 % opinó que "son justos pero exagerados".En líneas generales, el 58 % piensa que los paros los hacen "porque no quieren trabajar, son vagos" y el 50 % "muchas personas paran porque los amenazan y no tienen transporte" (seguramente relacionado con el paro general del 6 de abril).En cuanto a si le cree al gobierno o al gremialismo, el gobierno se impone 35 % a 11 %; pero el 32 % es más benévolo: dicen que "un poco de razón tiene cada uno".DESESTABILIZACIONAquí, Retamar incursiona en un terreno escabroso: ¿"cree que tanto el paro general de la CGT, como el paro docente, más allá de los legítimos reclamos, tienen intencionalidad política de desestabilizar al gobierno?", pregunto; el 38 % respondió que "la única intención es desestabilizar" y el 29 % que "además de desestabilizar, también reclaman por el sueldo". Más abajo, un 12 % sigue el mismo patrón de pensamiento: "lo principal son sus legítimos reclamos, pero siempre hay algo de desestabilizar".En resumidas cuentas, casi al 80 % de los encuestados le ronda la idea de que los paros tienen un fin desestabilizador.Lo mismo con los cortes de calles y piquetes: el 81 % cree que se hacen con el fin de desestabilizar al gobierno, más allá de algunas legitimidades.Y he aquí el huevo de la serpiente: el 73 % está convencido que detrás de los paros, los cortes de calles y los piquetes está el kirchnerismo. Y el componente que seguramente algunos tildarán de "facho": el 80 % piensa que de ser necesario "hay que reprimir" para despejar la calle. Aunque hay un sesgo que atempera ese componente autoritario de los encuestados: el 88 % cree que se "debe actuar" (reprimir) "sólo cuando los piquetes son violentos con gente con la cara tapada y palos y quemando cubiertas".EL "1º A"El 78 % manifestó que participó de alguna manera de la movilización del sábado 1º de abril último para "apoyar a la democracia" (76%), "al gobierno" (46 %); "decirle NO al golpismo (41 %); ó "después de tantas barbaridades había que salir a la calle" (22%). Obviamente el 88 % dijo volver a salir a la calle "si estaría seriamente afectada la democracia".