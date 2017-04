Por ahora sin invitados

La Mesa de Clubes del Federal A se reunió ayer por la tarde en el Consejo Federal de la AFA para empezar a delinear el futuro de la categoría, y en ese aspecto la primera idea para el campeonato que viene. Por este tema, recordemos, ante el posible incremento de equipos participantes por invitación de acuerdo al mérito deportivo, está muy atenta la gente de Ben Hur que fue finalista en el pasado Federal B.Estuvieron presentes las principales autoridades del ente rector del fútbol del interior del país, encabezadas por el nuevo presidente Juan Pablo Beacon. El Consejo propuso un torneo de 40 equipos divididos en cuatro zonas de diez. Luego de un amplio debate, se tomó la idea de las zonas pero no así del número.Los clubes de la categoría no quieren completar algunos casilleros pendientes con más equipos del Federal B, aún así sea por mérito deportivo. Es por ello, que la idea (por ahora) es aglutinar a los clubes que mantengan la categoría. Como se recordará, habrá que esperar cuántos clubes indirectamente afiliados que militan en la B Nacional descienden, para incorporarlos. Si se toma en cuenta cómo está la tabla de promedios actual, serían Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético Paraná y San Martín de Tucumán. A estos hay que sumarles los cuatro ya ascendidos del Federal B (Estudiantes de Río IV, Sansinena, Mandiyú y Huracán Las Heras). También habría que quitar a los tres descendidos al Federal B (resta definir), y a los dos ascendidos a la B Nacional. De tal modo quedarían 38 clubes.Para avanzar en la diagramación, se estipuló la creación de una mesa que se haga cargo de cómo armar el torneo. Entre diez y doce clubes se ofrecieron a integrarla para así avanzar sobre el tema en cuestión. Por otro lado, se tocaron y trataron puntos como: seguridad, TV, marketing, dejando para la próxima reunión (2 de mayo) profundizar dichos ítems.En los últimos años hubo sobradas muestras de lo que se dijo un día, se desdijo poco después, en cuanto a organización en nuestro fútbol. Habrá que evaluar el curso de los acontecimientos y esperar hasta el 2 de mayo, para ver si esto se mantiene o no.