Tello, el árbitro del domingo

En la tarde de ayer se realizó el sorteo de árbitros para la 21º fecha del torneo de Primera División y Facundo Tello estará en Atlético de Rafaela ante Boca, por la vigésimo primera fecha, encuentro que se disputará el próximo domingo a las 16:15hs en el estadio Monumental de barrio Alberdi. El bahiense arbitró a la "Crema" en cuatro oportunidades y sólo en una pudo ganar Atlético, en las restantes perdió. El triunfo fue en la pasada visita del equipo de Llop a San Martín de San Juan con goleada por 3 a 0. Tello ya tiene un Atlético-Boca (en la Bombonera) y en dicha ocasión se impuso el 'Xeneize' por 3-0 (Tevez, Carrizo y Lodeiro).21.15hs San Lorenzo vs Temperley (Fernando Rapallini).14.00hs Aldosivi vs Newell's (Pedro Argañaráz), 16.00hs Racing vs Atlético Tucumán (Silvio Trucco), 16.10hs Banfield vs Quilmes (Darío Herrera), 16.15hs Defensa y Justicia vs Lanús (Mariano González), 18.20hsVelez vs Unión (Germán Delfino), 20.30hs Rosario Central vs Gimnasia (Fernando Echenique).15.15hs Estudiantes vs Huracán (Nicolás Lamolina),, 17.00hs San Martín vs Belgrano (Nestor Pitana), 18.15hs River vs Sarmiento (Fernando Espinoza), 19.30hs Talleres vs Godoy Cruz (Jorge Baliño), 20.15hs Arsenal vs Independiente (Patricio Loustau).19.00hs Patronato vs Olimpo (Mauro Vigliano), 21.15hs Colón vs Tigre (Hernán Mastrángelo).