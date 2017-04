Baby cargó duro contra un "Intruso"

ETCHECOPAR Y RIAL.- El primero dijo "los hijos de uno también sufren, no sólo las tuyas".

Dijo Baby Etchecopar "hubo un comentario mío sobre un periodista y tuve la respuesta del periodista poniéndose en bueno y en víctima. Beatriz Salomón, el chico de Gran Hermano, Juanita Viale son algunas de las víctimas de este periodista, entre otros.

Se ha metido con la sexualidad de la gente, con la vida privada de la gente… No sos bueno, pero no importa, yo te quiero igual. Nos vamos a cruzar y te voy a saludar. Si vos querés, sino me chupa un hue.., puedo vivir sin vos".

Además, el conductor radial señaló "te regalo una frase Jorge: los hijos de uno también sufren, no sólo las tuyas. Cuando vos difamás mucho a la gente los hijos de uno también sufren.

Los hijos de Beatriz Salomón también sufrieron, casi se los saca el juez, el chico de Gran Hermano perdió la carrera y Juanita Viale sufrió muchísimo. Es decir, no sólo las dos tuyas sufren, así que tenelo en cuenta, porque vendría bien que abras el placard todas las mañanas, saques los muertos y los ventiles".

"TENEMOS QUE VIGILAR A NUESTROS HIJOS"

De acuerdo a Diario Popular, finalmente Etchecopar sentenció "además te digo una cosa: yo no te tengo miedo. El resto sí porque te necesita, pero a mí me chupás un hue... Repito, el monólogo que yo hice fue contra los violadores y un Estado estúpido que perdona y permite a los violadores, y que los padres tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que vigilar dónde van y con quién van nuestros hijos. Ese fue el motivo del monólogo".